Vrouw eist 10 miljoen van platenbaas Russell Simmons TDS

23 maart 2018

23u07

Bron: ANP 0 Celebrities Een vrouw die beweert te zijn verkracht door Russell Simmons eist 10 miljoen dollar van de muziekproducent. Dit blijkt uit rechtbankstukken die de Californische vrouw vrijdag heeft ingediend bij de rechtbank van Los Angeles, meldt Daily Mail.

De vrouw zegt dat ze haar zoon vergezelde naar een concert met hiphop-acts, waar ze de mede-oprichter van Def Jam Records tegen het lijf liep. Hij nodigde haar uit om achter de schermen de artiesten te ontmoeten. Daarna mocht ze mee naar een afterparty in een hotel. Het zoontje werd bij een oppas ondergebracht.

Simmons vroeg haar mee te gaan naar zijn hotelkamer. Zij was terughoudend, maar Simmons stelde haar gerust en legde haar uit dat hij al een bekend model aan het daten was. Eenmaal in de hotelkamer zou hij de vrouw op het bed hebben geworpen en haar hebben verkracht. Een getuige zag het slachtoffer in tranen de hotelkamer verlaten.

In de afgelopen maanden kwamen meerdere verhalen naar buiten van vrouwen die Simmons beschuldigen van seksueel misbruik. Hij ontkent dat hij vrouwen zou hebben misbruikt en verkracht.