Vrouw Dr. Dre vraagt scheiding aan na 24 jaar huwelijk BDB

29 juni 2020

21u35

Bron: ANP 0 Celebrities Rapper Dr. Dre (55) ziet na 24 jaar huwelijk z'n relatie op de klippen lopen. Zijn vrouw Nicole Young (50) heeft namelijk de scheiding aangevraagd. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ.

“Onoverkoombare verschillen” worden genoemd als reden voor de scheiding. Volgens TMZ zijn er geen huwelijkse voorwaarden vastgelegd toen het stel in 1996 met elkaar trouwde, en wil Young alimentatie. De rapper heeft nochtans een goed gevulde bankrekening. Begin dit jaar bleek nog dat Dre als artiest het voorbije decennium het meest verdiend heeft. Hij harkte in 10 jaar tijd in totaal 950 miljoen dollar - zo’n 845 miljoen euro - binnen, voornamelijk dankzij zijn koptelefoonmerk Beats. De rapper verkocht het bedrijf vijf jaar geleden aan Apple, maar heeft nog steeds zo’n 20 procent van de aandelen.

Dr. Dre en Nicole hebben samen twee volwassen kinderen, een zoon genaamd Truice (23) en dochter Truly (19). Dr. Dre heeft daarnaast nog vier andere kinderen uit vorige relaties.