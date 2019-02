Vrouw die voor de relatiebreuk van Khloé Kardashian zorgde, doet haar verhaal in Amerikaanse talkshow KD

27 februari 2019

09u00 0 Celebrities Jordyn Woods (21), de vrouw waarmee Tristan Thompson zijn partner Khloé Kardashian zou bedrogen hebben, doet binnenkort haar verhaal in de talkshow Red Table Talk. Jada Pinkett-Smith wist de twintiger te strikken voor haar praatprogramma.

Jordyn Woods, die in het dagelijkse leven de beste vriendin is van Khloés halfzus Kylie Jenner, zal in Red Table Talk voor de eerste keer haar versie van de feiten geven. Dat maakte de vrouw zelf bekend op sociale media.

De twintiger zou een affaire hebben gehad met basketballer Tristan Thompson terwijl hij nog een relatie had met Khloé. Het is niet de eerste keer dat Tristan van ontrouw wordt beschuldigd, maar dat hij aanpapte met de beste vriendin van een familielid vinden veel fans van de Kardashian-clan een brug te ver. De relatiebreuk tussen Tristan en Khloé werd ondertussen al bevestigd door de entourage van Khloé. De twee hebben samen een dochtertje van tien maanden oud.