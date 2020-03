Vrouw die Roman Polanski van verkrachting beschuldigt, is bereid om naar rechtbank te trekken SDE

09 maart 2020

15u35

Bron: The Sunday People 0 Celebrities De Franse actrice die Roman Polanski (86) van verkrachting beschuldigt, blijft bij haar verhaal. Valentine Monnier (63) is zo overtuigd van haar gelijk dat ze haar kant van het verhaal zelfs in de rechtbank wil doen.

In november bracht Roman Polanski zijn nieuwste film ‘J’Accuse’ uit. Reden genoeg voor Valentine Monnier om eindelijk te vertellen wat haar al jaren dwarszit: dat de regisseur haar in 1975 verkrachtte in een skichalet, toen zij 18 jaar oud was en hij 42.

Nu blikt Monnier in de Britse krant The Sunday People terug op die beslissing om haar verhaal te doen: “Verkracht worden is een concreet en gewelddadig feit, dat alleen nog verder besproken kan worden in de rechtbank. Ik besloot om na al die jaren te getuigen omwille van de film ‘J’Accuse’. In Frankrijk zijn de debatten over de straffeloosheid van seksueel geweld in de filmwereld, literaire wereld en sportwereld geopend. Ik hoop oprecht dat er een consensus gevonden wordt, ten voordele van de samenleving.”

“Sterke ontkenning”

De advocaat van Polanski, Hervé Témime, laat weten dat zijn client “alle beschuldigingen van verkrachting sterk ontkent”. “Ik moet er ook aan toevoegen dat de vermeende actie veertig jaar geleden plaatsvond. En dat ze nooit, gedurende al die lange jaren, onder de aandacht werden gebracht van een gerechtelijke instantie of van meneer Polanski. Gezien die omstandigheden, protesteer ik tegen het uitbrengen van die beschuldigingen.” De advocaat liet ook weten dat er nagedacht wordt over gerechtelijke stappen tegen La Parisien, de krant die de beschuldigingen van Monnier als eerste publiceerde.

Polanski gaf in 1977 toe dat hij seks had gehad met een 13-jarig meisje. Hij accepteerde een deal, maar vluchtte weg uit Amerika uit schrik voor een zwaardere straf. Sindsdien verblijft hij in Frankrijk, dat geen uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Staten. Ondanks zijn veroordeling woont en werkt de regisseur dus in Parijs, samen met zijn vrouw Emmanuelle Seigner (53) en hun twee kinderen. Hij werd ondertussen al door twaalf vrouwen van seksueel misbruik beschuldigd.