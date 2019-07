Vrouw die een week in het huis van acteur Channing Tatum logeerde zonder dat hij het wist, krijgt straatverbod Redactie

03 juli 2019

14u54

Bron: ANP 0 Celebrities Een vrouw die vorige maand inbrak in één van de huizen van Channing Tatum en er vervolgens ruim een week verbleef, heeft een straatverbod gekregen. Dat meldt The Blast.

De inbreekster drong de leegstaande woning in Hollywood binnen en bivakkeerde er zo'n tien dagen. De kraker werd ontdekt door de assistent van de acteur, die vervolgens de politie belde. De verwarde dame werd meegenomen naar het bureau waar ze beweerde door Channing te zijn uitgenodigd.

De acteur kent de vrouw in kwestie niet, maar kreeg wel al eerder met haar te maken. Zo dook ze meerdere keren op bij zijn woning en liet ze in november nog een brief achter waarin ze schreef hem al tien jaar te kennen en dat ze geloofde dat hij haar in de gaten hield.