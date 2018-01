Vrouw die Boef een lift gaf, slaat terug: "Waar waren jouw vrienden dan?" TK

Een van de dames die rapper Boef op nieuwjaarsochtend een lift gaf en daarna uitgescholden werd voor hoer, heeft haar verhaal gedaan in De Telegraaf. De 24-jarige jonge vrouw kan er niet echt om lachen: " Als je zo'n man bent, waar waren je vrienden dan? Waarom kwamen die je niet ophalen?"

De vrouw die Boef meenam in haar auto, wil liever anoniem blijven uit vrees voor negatieve reacties uit de omgeving van de rapper. Ze wil wel een en ander rechtszetten. Zo boden ze Boef niet spontaan een lift aan, maar vroeg die daar zelf om. "Een vriendin van mij kent Nasr de Barber, die met Boef op stap was. De twee vroegen aan haar of we hen wilden meenemen. Wij zaten er niet echt op te wachten, het was al laat. Maar voor haar hebben we het toch gedaan."

Onderweg hielden de twee mannen zich koest. "Ze zaten een beetje op hun telefoon of sliepen, maar ze hebben ons wel bedankt toen ze uitstapten." Eenmaal thuis zagen ze echter op Snapchat dat ze uitgemaakt werden voor 'kechs', wat zoveel als hoeren of sletten betekent. "Ik dacht: waar ben je mee bezig. Wij zijn wel degenen die je op komen halen. Terwijl ik je niet eens ken."

Boef heeft intussen zijn verontschuldiging aangeboden aan de dames. "Het was fout. Ik had wat gedronken en heb stomme dingen gezegd. Ik ben geen vrouwenhater." Hij contacteerden hen wel niet persoonlijk. "Ik heb hun nummer niet", klonk het. Onzin, laat de jonge vrouw nog weten. "Mijn vriendin had meteen via internet gereageerd op het eerste filmpje, maar hij heeft haar daarop direct geblokkeerd."