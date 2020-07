Vrouw beschuldigt Ghislaine Maxwell van verkrachting: "Zij is even erg als Epstein” MVO

04 juli 2020

09u16 6 Celebrities Slechts een dag nadat Ghislaine Maxwell (58) werd opgepakt is er al een nieuwe beschuldiging tegen haar opgedoken. Een jonge vrouw die voorlopig anoniem wil blijven diende klacht in tegen de rechterhand van Jeffrey Epstein. Ze beschuldigt niet alleen hem, maar ook Maxwell zelf van verkrachting. “Ze is even slecht als hij.”



Daarmee is ze de eerste vrouw die ook Maxwell beschuldigt van seksueel geweld. Tot nu toe werd Ghislaine er enkel van verdacht dat ze meisjes ronselde voor het misbruiknetwerk van Jeffrey. “Ze heeft me zeker 20 tot 30 keer verkracht”, aldus de nieuwe getuige, die een anoniem interview aflegde met Fox News. “Ze penetreerde me met haar vingers en met speeltjes. Ze deed dat naar eigen zeggen om het ‘minder pijnlijk’ te maken wanneer Jeffrey me verkrachtte. Hij zou het niet fijn gevonden hebben dat ik bleef bloeden. Ze zag zichzelf misschien als een soort coach. Ze zei me dat ik eraan gewend moest raken, want ze hadden me een job als model beloofd. ‘Dit is wat er dan van je verwacht zal worden’, zei ze. Zij is even slecht als Epstein.”

Gedwongen abortus

Het vermeende slachtoffer zou misbruikt zijn vanaf 1991, van haar 14de tot haar 16de. Het begon met mooie beloftes van een modellencarrière, dure shoppingtripjes en luxueuze hotelkamers. Maar het duurde niet lang eer ze werd gevraagd om ‘massages’ en seksuele gunsten. Haar contact met het criminele koppel kwam tot een einde toen ze zwanger raakte van Epstein, zo verklaart ze. “Ik werd gedwongen tot abortus. Omdat ik mijn familie daarover had verteld, organiseerden ze een groepsverkrachting. Ghislaine nam daaraan deel. Ik kon me niet verweren, want ik werd gedrogeerd. Ze dachten dat ik naar de politie wilde stappen en wilden me angst aanjagen. Achteraf lieten ze me naakt achter op het gazon van mijn tuin. ‘De volgende keer kom je niet levend terug’, klonk het. Daarna heeft mijn vader beslist dat we zouden onderduiken.”

Naar eigen zeggen is de vrouw bereid om tegen Maxwell getuigen in de rechtbank. “Haar arrestatie gaf me hoop. En ik hoop dat ik andere slachtoffers kan inspireren om met hun verhaal naar buiten te komen. Want ik geloof dat Ghislaine precies zit waar ze moet zitten: achter tralies. En ik wil dat ze daar blijft.”

Grondig beveiligd

Inderdaad, Ghislaine Maxwell zit sinds donderdag in de cel. Ze werd opgepakt in New Hampshire. Volgens de Britse krant The Sun, die meent te hebben gesproken met bronnen binnen de Merrimack County Jail, wordt Maxwell grondig in de gaten gehouden. “Het is een gevoelige zaak”, zegt een werknemer van de gevangenis. “Men is bang dat ze net als Epstein uit het leven zal stappen, dus er is 24 op 24 iemand bij haar in de buurt. Haar veiligheid is onze topprioriteit.”

Epstein werd in augustus 2019 dood aangetroffen in zijn cel. Tijdens de autopsie stelde men vast dat hij enkele gebroken nekwervels had, iets dat vaak overeenkomt met wurging. De wetsdokter stelde ‘na diepgaand onderzoek’ echter vast dat het om zelfdoding ging. “Het publiek, maar vooral zijn slachtoffers, voelen zich bedrogen omdat hij zijn rechtszaak rond mensenhandel nooit heeft uitgezeten. We willen dat voorkomen in het geval van Maxwell. Hun slachtoffers verdienen een uitspraak.”

Opluchting

Eén van die vermeende slachtoffers, Jennifer Araoz, reageerde op het arrest via haar advocaat. “Jennifer is opgelucht. Mevrouw Maxwell was de architect van het misbruiknetwerk van Epstein en nu wordt ze eindelijk vastgehouden. Dit is een goede dag voor ons.”

Virginia Roberts, die bekend werd door haar tv-interview met BBC waarin ze Epstein én prins Andrew beschuldigde van verkrachting, is ook erg blij. “Ik huilde tranen van geluk toen ik het nieuws hoorde”, vertelt ze aan The Weekend Australian. “Éindelijk hebben ze haar. Het voelt nog beter dan toen Jeffrey gearresteerd werd. Hij was een pedofiel, die kunnen niet genezen worden. Maar zij is een echt monster.”

Maxwell riskeert 35 jaar celstraf voor het ronselen van minderjarige meisjes, met als doel hen in te schakelen voor illegale sekspraktijken. Ze ontkent alle schuld. Toen Fox News bij haar advocaten informeerde naar de nieuwe beschuldigingen van verkrachting, klonk het kort: “Geen commentaar.”



