Vroeger miserie, nu aan de top: voor deze sterren smaakt het succes extra zoet Redactie

18 april 2019

06u00

Bron: Tv Familie 7 Celebrities Ze voeren de hitlijsten aan of zijn de meest gestreamde popsterren van het moment. Allemaal zijn ze supersuccesvol en hebben ze een bankrekening die tegen een heel flink stootje kan. Maar ooit zag hun leven er ronduit ellendig uit. “ En misschien is dat het geheim van ons succes”, klinkt het. “Omdat wij hebben leren vechten om ergens te geraken. We genieten nu extra intens van wat we hebben, maar we zullen nooit vergeten vanwaar we komen.”

Katy Perry leefde van v oedsel­ bonnen

Ze verkoopt stadions uit en scoort hit na hit. Maar Katy Perry (34) heeft een bijzonder moeilijke jeugd gehad. Met ‘dank’ aan haar ouders Maurice en Mary die voor een heel aparte levensstijl kozen. Zij werden door god ‘geroepen’ en werden van de ene dag op de andere dominees van de Born Again Christians-kerk, die volgens sommigen een sekte is.

“Al hun tijd en geld ging naar het oprichten van nieuwe kerken, waarbij we om de haverklap verhuisden”, aldus Katy Perry. “Mijn ouders werkten niet meer en hadden dus ook geen inkomen. Alles wat ze kregen kwam van aalmoezen en giften. Eten konden we vaak alleen kopen met voedselbonnen. En soms hadden we zelfs geen bonnen, zodat we honger leden. Al onze kleding was tweedehands. Als kind onderging ik dat allemaal, maar als tiener begon ik te rebelleren.” Katy heeft nu een moeilijke relatie met haar ouders. ‘Ik kan hen moeilijk vergeven dat ze mijn kindertijd om zeep hebben geholpen’, zegt de zangeres.

Ellie Goulding at enkel droge ontbijtgranen

De Britse Ellie Goulding (32) scoort momenteel met de hit ‘Close to Me’. Ze behoort nu tot de Britse high society en is één van de beste vrienden (én wellicht ook een ex-liefje) van prins Harry. Wát een verschil met vroeger. “Als kind leefde ik in pure armoede”, ze Ellie eerder. “Nadat mama door haar tweede man in de steek was gelaten, voedde ze mij, mijn broer en twee halfzussen alleen op. We woonden in een sociale woning in een klein dorpje in Wales. Dat was soms de hel. Er was veel criminaliteit. Je zag drugsdealers gewoon overdag hun handeltje drijven. Ik durfde nooit vriendinnen mee naar huis nemen. Ik was beschaamd dat ik daar woonde.”

Ellie Goulding zegt veel honger gehad te hebben: “Er waren weken dat we alleen droge ontbijtgranen konden eten. ’s Morgens én ’s avonds. Maar ik verwijt mama niets. Ze deed alles voor ons en uiteindelijk is ze er met hard werken in geslaagd om daar weg te geraken. Ik ben haar dankbaar én ik bewonder haar.”

Ed Sheeran sliep in een kartonnen doos

De best verdienende popster van het moment, Ed Sheeran (28), was twee jaar dakloos.”‘Ik sliep soms in een kartonnen ‘villa’”, zei hij. “Een doos van Tesco (een Britse supermarkt, red). Of ik sliep in de metro of onder een poort nabij Buckingham Palace waar een verwarmingsbuis liep. Het was voor een stuk een bewuste keuze. Ik had familie bij wie ik terechtkon, maar ik wilde hen niet tot last zijn. Ik wilde hen niet laten opdraaien voor mijn ambitie: muzikant worden. En dus bedelde ik in Londen. Letterlijk, ja: ik was een bedelaar. Want met mijn op­tredentjes verdiende ik bitter weinig. Het was een keiharde tijd, maar ik heb toen wel enkele van mijn beste nummers geschreven.”

Cardi B stal portefeuilles

Cardi B (26) is één van de hotste sterren van het moment. Zij kende een jeugd vol criminaliteit, in een marginaal milieu. “Ik groeide op in de South Bronx, één van de ruigste wijken van New York”, aldus Cardi. “Drugs en geweld waren er in overvloed. Ik heb als kind dingen gezien die een kind nooit zou mogen zien. En ik heb alles gedaan om te overleven. Ook ik heb wel eens drugs gedeald. En ik heb als stripper gewerkt omdat ik anders zou verhongeren. En ja, daarbij heb ik ook mannen zo dronken gevoerd zodat ik hun geld uit hun portefeuille kon stelen. Elk meisje in de buurt deed dat als ze de kans kreeg. Met het risico om nadien afgeranseld te worden door zo’n kerel.”

Dua Lipa was als kind al aan het werk

Ook hitzangeres Dua Lipa (23) denkt met bitter weinig plezier aan vroeger terug. Toen haar ouders tijdelijk terugkeerden naar Kosovo, liep zij als vijftienjarige school in haar geboortestad Londen. “Ik wilde per se naar de Sylvia Young Theatre School, maar mijn ouders konden het zich niet permitteren om in Londen te wonen”, aldus Dua. “Dus woonde ik er alleen op een piepklein kamertje. Om rond te komen ging ik elke weekavond en elk weekend werken: als barmeisje, als kuisvrouw, als pizzabezorger... Ik deed alles om wat geld bij elkaar te harken. Sommige werkgevers hebben me echt uitgebuit. Ik werkte een pak uren voor een habbekrats. Eigenlijk was dat pure kinderarbeid. Maar ik had een droom en wilde die absoluut waarmaken. Daarom spaarde ik het eten uit mijn mond om m’n schoolgeld te kunnen betalen. En dat is het allemaal waard geweest.”

Halsey ging bijna in de p rostitutie

Nu is ze een toonaangevende zangeres én het lief van popidool Youngblood. Maar ooit was Halsey (24) straatarm. “Als tienertje woonde ik in een kraakpand in New York”, vertelde ze eerder. “Ik was een echte rebel. Ik was van school getrapt en had problemen met mijn ouders. Ik vond amper manieren om aan geld te raken. Ik stond op het punt om seks te hebben met vreemden om eten te kunnen kopen. Gelukkig had ik een goeie vriendin die me kon ompraten. Anders was ik misschien in de prostitutie beland. Ik vond uiteindelijk toch een baan, ik kon het bijleggen met m’n ouders en vond de weg naar succes. Maar die miserie van vroeger zal me altijd bijblijven.”

Mabel kreeg geen moederliefde

Mabel (23) scoort momenteel met ‘Don’t Call Me Up’. Ze zegt dat ze heel veel is te kort gekomen in haar jeugd. Wat opvallend is, want zij is de dochter van de succesvolle Neneh Cherry (55) die in 1988 haar grootste hit scoorde met ‘Buffalo Stance’. “Op materieel vlak was ik niet arm, maar ik kwam wel veel liefde tekort”, zegt Mabel. “Toen ik klein was, ging mijn moeder door een zware depressie. Daardoor kon ze geen band opbouwen met mijn broer en mij. En daardoor was ik mijn hele jeugd ongelukkig. Ik zag dat mijn vrienden iets hadden wat ik moest missen: moederliefde.”Gelukkig kwam het later wel goed. “Mijn mama zocht hulp en deed toen alle moeite van de wereld om mijn vertrouwen en affectie terug te winnen. Dat is gelukt. Nu zijn we de beste vriendinnen.”