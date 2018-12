Vrijgevige sterren: Hollywood doneert torenhoge bedragen aan het goede doel DBJ/TDS/SD

13 december 2018

00u00 0 Celebrities Volgende week gaat 'De Warmste Week' van start en dan tast de Vlaming naar goede gewoonte flink in de buidel voor het goede doel. Maar liefdadigheid is de afgelopen weken ook populair bij de internationale sterren. Gisteren doneerde actrice Nicole Kidman (51) nog ruim 440.000 euro aan een VN-fonds, maar zij is lang niet de enige.

Gisteren, op de 80ste verjaardag van haar vader, schonk actrice Nicole Kidman (51) ruim 440.000 euro aan een fonds van de Verenigde Naties. Dat fonds wil een einde maken aan geweld tegen vrouwen. "Ik heb overlevenden ontmoet die het meest onuitsprekelijke geweld hebben meegemaakt. Maar toch heb ik hen, via de VN, hun pijn zien overwinnen en hun moed zien terugwinnen. Ik wil dit werk graag voortzetten en de stemmen van vrouwelijke overlevenden via de media versterken", vertelde de Amerikaanse Oscarwinnares.

Niet alleen tijdens haar shows schonk Oprah Winfrey (64) destijds het ene cadeau na het andere weg. Ook na haar leven als televisiepresentatrice gaat er geen maand voorbij, of ze komt met haar giften in het nieuws. Vorige week nog gaf ze voor 1,3 miljoen euro aan studiebeurzen op de Universiteit van Massachusetts. Een mooi gebaar, maar een peulenschil voor de mediagoeroe die volgens zakenblad 'Forbes' meer dan 2 miljard euro op haar bankrekening heeft staan. Ze was trouwens de eerste zwarte Amerikaanse multimiljardair.

Al ongeveer zo lang als hij bekend is, beheert Elton John (71) een liefdadigheidsfonds om aids te bestrijden. Regelmatig organiseert de Britse zanger een evenement waar hij bekende vrienden uitnodigt. Vorige week nog hield de vijfvoudige Grammywinnaar een muzikale avond met zijn collega's van de Britse boysband Take That. En die was behoorlijk lucratief: de aidscampagnes kregen ook 440.000 euro.

Julia Roberts (51) ging nog een stapje verder: zij opende zopas haar eigen 'charity shop' in Londen. In de winkel kunnen klanten voedsel, water, kleding, maar ook onderwijs kopen. Niet voor zichzelf, maar wel voor vluchtelingen. "Je komt binnen en je koopt een dekentje of een reddingsvest. En wanneer je buiten gaat, heb je een geweldig warm en liefdevol gevoel", klonk het bij de opening. Al het geld dat de winkel ophaalt, wordt gebruikt om de vluchtelingen een helpende hand te bieden. Roberts kreeg de ruimte gratis aangeboden en alle werknemers zijn vrijwilligers. In totaal werd al zo'n 850.000 euro opgehaald.