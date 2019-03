Vriendschap tussen Kylie Jenner en Jordyn Woods ‘voorgoed voorbij’ na schandaal met Tristan Thompson MVO

21 maart 2019

16u47

Bron: Metro UK 0 Celebrities Kylie Jenner en Jordyn Woods waren vroeger beste vriendinnen, maar die vriendschap lijkt nu voorgoed voorbij. Kylie zette Jordyn, die bij haar inwoonde, aan de deur toen het schandaal in verband met Tristan Thompson aan het licht kwam. Ondertussen hebben ze elkaar al weken niet meer gesproken.

Jordyn zou een affaire hebben gehad met Tristan, de vriend van Khloé Kardshian en vader van Khloé’s dochtertje True. Het koppel is nu uit elkaar omdat Tristan Khloé voor de zoveelste keer bedrogen had. Op Twitter wees Kardashian ook met het vingertje naar Woods: “Jij bent de reden dat mijn gezin uit elkaar is gevallen”, klonk het. Al verontschuldigde ze zich later voor die uitspraak en erkende ze dat de schuld vooral bij Tristan lag.

Talkshow

Dat sentiment lijkt ook Kylie te delen. Sinds Jordyn zichzelf probeerde te verdedigen tijdens de talkshow van Jada Pinkett Smith, ‘Red Table Talk’, heeft ze niet meer met Kylie gesproken. In de talkshow beweerde Jordyn dat er helemaal niets aan de hand was tussen haar en Tristan. “Ik ben bij hem thuis geweest tijdens een feestje, ja”, meende ze. “Maar er is niets tussen ons gebeurd.” Daar zijn vele getuigen het echter niet over eens.

Hoewel Khloé ondertussen al wat gas terugnam en verklaarde dat het inderdaad vooral de schuld van Tristan zélf is dat hun relatie in duigen viel, ziet het er niet naar uit dat het nog goedkomt tussen Jordyn en de familie Kardashian.

Niet zoals vroeger

“Kylie en Jordyn hebben de barsten in hun relatie nog niet hersteld”, zeggen insiders. “Kylie is er volledig van overtuigd dat Jordyn in de fout was. Hoewel ze misschien ooit terug vriendinnen kunnen zijn, zal het nooit meer zijn zoals vroeger.”

“Met Kylie gaat het ondertussen al wel wat beter”, klinkt het. “Ze komt weer vaker buiten en probeert haar vriendenkring uit te breiden zodat ze andere mensen kan vinden die ze wel kan vertrouwen. Na het fiasco met Jordyn heeft ze door dat bouwen op slechts één vriendschap geen goed idee is.”