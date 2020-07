Vriendschap tussen André Rieu en Anthony Hopkins flink bekoeld SDE

13 juli 2020

19u19

Er was een tijd waarin de Nederlandse André Rieu (70) goed bevriend was met de Welshe acteur Anthony Hopkins (82), maar die vriendschap is danig bekoeld. Dat vertelt Rieu in De Telegraaf.

Muziekliefhebber Hopkins nam in 2011 contact op met de Nederlandse violist over een muziekstuk dat hij in 1964 geschreven had: ‘And The Waltz Goes On’. Daarop besloot Rieu om de wals met een orkest op te nemen. Een tijd lang daarna spraken de twee elkaar geregeld, maar het contact is inmiddels verwaterd. “Ik weet niet hoe het nu is. Het is nogal een bijzondere man. Op zeker moment hadden we heel innig contact", vertelt hij. “Wat ik altijd raar vond, is dat hij elke week een nieuw telefoonnummer had. ‘Waar is dat nou voor?’, vroeg ik ooit, maar daarop zei hij dat hij dat al deed sinds er mobieltjes waren.”

Het liep spaak tussen de Hollywoodster en de orkestleider toen Hopkins een interview met Rieu las. “Ik heb in een interview ergens gezegd dat hij tranen in zijn ogen had staan, toen hij zijn eigen wals hoorde. Maar dat was volgens hem niet zo: hij hád namelijk nooit tranen in zijn ogen. Daarna was het voorbij, geloof ik. Nou, dat moet dan maar.”