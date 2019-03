Vriendschap Mel B en Geri Halliwell beschadigd na bekentenis over vrijpartij MVO

25 maart 2019

07u46 0 Celebrities Hoewel de reünie van de Spice Girls nog gewoon doorgaat, zit er een kink in de kabel tussen Mel B (43) en Geri Halliwell (46).

Die laatste kan er namelijk niet om lachen dat Mel B zomaar openbaar heeft verkondigd dat de twee seks met elkaar hebben gehad, zonder zich achteraf te komen verontschuldigen. “Ze gaat de tour niet saboteren, maar Geri is écht niet blij”, klinkt het bij insiders. “Ze is zelfs heel kwaad op Mel B en dat gaat gevolgen hebben voor hun vriendschap. Mel gaat serieus over de brug moeten komen voor Geri haar vergeeft, want dit zal ze niet snel vergeten. Bovendien vindt Geri dat de hele situatie buiten proportie is opgeblazen en dat Mel haar mond had moeten houden.”

Mel B heeft onthuld dat ze ooit seks heeft gehad met Geri Halliwell, ook wel Ginger Spice genoemd. Volgens de 43-jarige zangeres was het een eenmalig incident. “Het gebeurde gewoon”, zei ze in de show ‘Piers Morgan’s Life Stories’.

De ex-Spice Girl was in de show om te praten over haar biografie ‘Brutally Honest’, toen het onderwerp ter sprake kwam. “Ze gaat me hierom haten”, zei Mel over Geri, “want ze leeft nu een luxeleventje in haar villa, samen met haar man. We hebben er destijds om gelachen en het daarbij gelaten.”

Geri Halliwell, 46, is nu getrouwd met Formule 1-teambaas Christian Horner.