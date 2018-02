Vriendinnen verrassen Chrissy Teigen met babyfeestje MVO

23 februari 2018

08u56 0 Celebrities Hoewel ze pas in juni gaat bevallen van haar zoontje, vonden de beste vriendinnen van Chrissy Teigen het nu al tijd voor een surprise babyshower. Het model laat via Instagram weten hoe verrast ze was en vooral hoe gek ze is op 'haar meiden'.

"Dit zijn de beste vriendinnen op aarde. Ze hebben me gewoon compleet verrast met deze babyshower! Ik hou zoveel van jullie, er gaat niets boven vriendinnen!", aldus een dolgelukkige Chrissy.

Chrissy en haar man John Legend zijn er nog niet uit wat betreft een naam voor de kleine, zo bekende ze aan Ellen DeGeneres tijdens een interview. "Ik denk dat hij niet eens een tweede of derde naam gaat krijgen, want we kunnen niet eens een eerste naam voor hem bedenken," grinnikte Chrissy.

Man. Ain’t nothin like girlfriends. Love you guys so much. Thank you for loving me back. @sybildessau @mgwashington @nicolefasolino @leiliman Een foto die is geplaatst door null (@chrissyteigen) op 22 feb 2018 om 06:14 CET