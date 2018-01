Vriendin Wout Van Aert slaapt traditiegetrouw in trui van overwinning MVO

10u33 1 BELGA Wout Van Aert

Kersvers Belgisch Kampioen veldrijden Wout Van Aert is nog volop aan het nagenieten van zijn overwinning op het Belgisch Kampioenschap in Koksijde. Het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx belde hem vanmorgen als eerste op om hem te feliciteren. Zijn Belgische trui heeft Van Aert deze nacht al moeten afstaan, want vriendin Sarah slaapt traditiegetrouw na elke overwinning in zijn trui. Vandaag pronkt hij met zijn trui op de veldrit in Otegem, daarna is het full focus op het wereldkampioenschap.