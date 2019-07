Vriendin van Leonardo DiCaprio heeft genoeg van kritiek op relatie: “Mijn God, mensen zijn gemeen” TK

27 juli 2019

16u31

Bron: ANP 0 Celebrities Camila Morrone, sinds anderhalf jaar de vriendin van Leonardo DiCaprio (44), vindt het erg vervelend dat ze vaak kritiek krijgt op haar relatie. Het 22-jarige Argentijnse model is het zat, laat ze weten in haar Instagram Story.

De Argentijnse plaatste foto's van acteurskoppel Lauren Bacall en Humprey Bogart, een stel dat net als zij en Leonardo een leeftijdsverschil van meer dan twintig jaar had. "Een liefde als deze", schreef Camila erbij. Het model werd vervolgens overladen met negatieve reacties. Zo werd onder meer gezegd dat de 44-jarige acteur haar toch binnenkort zou dumpen, dat zij hem alleen vanwege zijn geld interessant vindt en dat het leeftijdsverschil tussen de twee niet kan.

Camila, die anderhalf jaar samen is met Leonardo, zegt in een video geschrokken te zijn van de negativiteit. "Ik heb net een aantal van de reacties op Instagram gelezen en mijn god, mensen zijn zo gemeen en zitten zo vol haat tegenover mensen die ze helemaal niet kennen." Het model hoopt door erop te reageren mensen aan te sporen met ‘iets minder haat’ te leven. "En hun tijd en aandacht aan iets anders te besteden, want leven zonder haat voelt behoorlijk lekker."