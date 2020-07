Vriendin van Ghislaine Maxwell voorspelt haar volgende stappen: “Ze zal Andrew nooit verraden, maar Trump en Bill Clinton wél” MVO

05 juli 2020

09u40

Bron: Daily Mail/Sun 1 Celebrities Experts zijn er zeker van: Ghislaine Maxwell zál praten in een poging om zichzelf te redden. De enige vraag is over wie. Vele machtige mannen houden op dit moment hun adem in. Een vriendin van de rechterhand van Epstein doet haar boekje open: “Ze is veel te gesteld op Andrew om hem onder de bus te gooien.”

Laura Goldman, een effectenmakelaar uit New York, is al jaren een goede vriendin van Maxwell. Volgens haar was ook Ghislaine volledig gehersenspoeld door Jeffrey Epstein. “Ze was ervan overtuigd dat hij met haar zou trouwen, dus bleef ze doen wat zij dacht dat hij wilde”, legt ze uit aan de Daily Mail. Laura leerde Ghislaine kennen tijdens één van de decadente feestjes die Epstein regelmatig gaf. “Ze zei me nooit precies wat er aan de hand was, maar ik merkte dat ze bang van hem was. Ook al heb ik hem nooit tegen haar zien roepen, ze was altijd op haar hoede.”

“Ik geloof dus dat zij compleet door hem gecontroleerd werd. Dat maakt wat ze heeft gedaan niet oké, maar het is wel een verklaring. Als je het mij vraagt is de helft van alle vrouwen die je in de cel aantreft daar vanwege een man.”

Goede vriend Andrew

Gezien Ghislaine een mogelijke celstraf van 35 jaar boven haar hoofd heeft hangen, is de kans groot dat ze een deal zal sluiten met de aanklagers, in ruil voor strafvermindering. Daarvoor zal ze namen moeten noemen. De eerste man naar wie men ongetwijfeld zal vragen, is prins Andrew. Hij wordt al maandenlang verbonden aan het schandaal, en de politie zoekt een concrete aanleiding om hem op te pakken voor verhoor. Ghislaine zou die kunnen leveren. “Maar dat gaat ze niet doen”, aldus Laura, die Ghislaine naar eigen zeggen enkele weken geleden nog gesproken heeft. “Andrew was een erg goede vriend van haar. Ze is nog niet vergeten dat hij haar heeft geholpen om lid te worden van de high society toen ze voor het eerst naar New York kwam. Ze ziet geen reden om hem onder de bus te gooien. Wél heeft ze informatie over Donald Trump en Bill Clinton.” Die twee mannen waren bekende vrienden van Epstein, maar er werden nooit beschuldigingen tegenover hen gemaakt.

In gevaar

Maar om die informatie te kunnen doorspelen moet Ghislaine nog wel tot in de rechtbank geraken. De autoriteiten vrezen ervoor dat ze zichzelf ofwel van het leven zal beroven, of dat iemand haar zal proberen te vermoorden. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid vele machtige mannen en vrouwen die erg nerveus zijn geworden door haar arrestatie. Ghislaine was namelijk op de hoogte van al Jeffrey’s praktijken. Ze kent de waarheid achter het misbruiknetwerk én wie er gebruik van maakte. De vrouw wordt nu dus streng bewaakt.

Spencer Kuvin, die al sinds het begin van de zaak enkele slachtoffers van Epstein vertegenwoordigd, ziet het niet goed aflopen voor Maxwell. “Ze zál praten. Iedereen die de laatste 15 jaar met hen te maken heeft gehad heeft reden om ongerust te zijn. Persoonlijk denk ik wel dat ze over Andrew zal praten, want ze is in paniek. Als ik hem was zou ik ervoor zorgen dat ik als eerste bij de aanklagers geraakte om een verklaring af te leggen.”

“Ik denk niet dat ze levend uit de gevangenis zal komen”, doet hij nog een grimmige voorspelling. “Dat zei ik destijds al over Epstein en toen lachten ze met mij... Ik denk dat het voor haar niet anders zal zijn. Ze weet veel te veel. Het is een buikgevoel, maar je ziet hoe het de vorige keer gelopen is.” Jeffrey pleegde afgelopen augustus zelfmoord in zijn cel, al geloven vele mensen dat hij in feite is vermoord om hem het zwijgen op te leggen.

