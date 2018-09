Vriendin van André Hazes is kritiek op opvoeding meer dan beu: "Opzouten met je gezeik" TDS

03 september 2018

17u03

Bron: Instagram 0 Celebrities Monique Noël, de vriendin van André Hazes, is woedend. Op Instagram deelde ze gisteren een filmpje waarin hun zoontje van bijna twee jaar oud met een kameraadje speelt. Enkele volgers vonden het echter niet kunnen dat de jongen nog een fopspeen gebruikt, en reageerden afkeurend. Vandaag laat Monique met een vlammende post weten dat ze het helemaal gehad met "ongevraagd advies".

Monique trok vandaag naar Instagram om de puntjes op de i te zetten. "Zie hier onze heerlijke zoon samen met zijn vriendje, beiden nog géén 2 jaar. MET speen!", schrijft ze. "Ik ben het 'ongevraagde advies' en de negatieve opmerkingen over onze zoon en zijn speen echt helemaal zat! Het is ONS kind, WIJ bepalen wat wij wel en niet toelaten, want WIJ zijn de ouders! Al heeft hij op zijn 4e nog een speen dan bepalen WIJ dat!"

Blokkeren

Monique dreigt er ook mee de mensen te blokkeren die er nog opmerkingen over maken. "Ik wil graag gewoon foto’s van ons kind kunnen posten zonder dat daar hele discussies over ontstaan. Ik zou het ook jammer vinden dat ik mijn reacties uit zou moeten zetten, want alle gezellige lieve volgers zijn daar dan ook de dupe van. Dus voor eens en voor altijd: opzouten met je gezeik en richt je op je eigen 'perfecte' leventje."

De boodschap lijkt alvast aangekomen te zijn. "Goed gesproken! Leef en laat leven", schrijft iemand. Of ook: "Dat bemoeizuchtige en negatieve gedoe altijd. Hier ook een mannetje van 2,5 jaar die nog heerlijk aan de speen zit", en "Goed gezegd. Ik zou ook iedereen blokkeren die zit te zeiken. Bah, waar bemoeien ze zich mee. Ik geniet van je leuke foto’s en filmpjes".

Onderonsje... Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 31 aug 2018 om 19:52 CEST

Als je je rijk wilt voelen, denk dan aan alle dingen die je hebt en niet te koop zijn ♥ Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 22 aug 2018 om 20:55 CEST