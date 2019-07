Vriendin van Amber Heard verdedigt Johnny Depp: "Ik zag nooit sporen van geweld” SD

Bron: Perez Hilton 0 Celebrities Johnny Depp (56) heeft een onverwachte bondgenoot gevonden in de zaak rond de vermeende mishandeling van zijn ex-vrouw Amber Heard (33). Een vriendin en werkneemster van de actrice heeft nu toegegeven dat ze nooit sporen van de mishandeling gezien heeft.

Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard staan weer lijnrecht tegenover in de rechtbank: Amber beweert dat Johnny haar mishandeld heeft, hij houdt staande dat zij alles verzonnen heeft. En de inzet is hoog, want Johnny wil 50 miljoen dollar van zijn ex-echtgenote. Nu heeft Laura Divenere, een vriendin van Heard die ten tijde van het vermeende misbruik voor het koppel werkte als interieurarchitect, bekend dat ze “Amber nooit op enige manier gewond zag”.

Ze liet optekenen: “Ik was en blijf mezelf zien als een vriendin van Amber. We hebben regelmatig contact. Sinds 2016 heb ik geen contact meer gehad met Mr. Depp.” De interieurarchitect herinnert zich nog levendig de dagen na 21 mei 2016, waarop de vermeende mishandeling zou hebben plaatsgevonden. “Ik werkte samen met Amber, haalde pakjes voor haar op, stond samen met haar in liften en zag haar van dichtbij. Op geen enkele van de dagen na de klachten over misbruik, zag ik enig teken van fysiek misbruik of verwonding, inclusief roodheid, zwellingen, snijwonden, kneuzingen of enige andere schade. Ik heb Amber nooit zo gekwetst gezien, ook al weet ik nu dat ze veel verschillende klachten over misbruik gemaakt heeft.”

Verbaal gewelddadig

Divenere voegt er ook aan toe dat ze geen van Amber’s vrienden en familieleden iets hoorde zeggen over de mishandeling. “Ik kende en had contact met enkele naaste vrienden van Amber, zoals Rocky Pennington, Tillett Wright en haar zus, Whitney Heard. Niemand van hen had het over een beschuldiging van geweld of ander misbruik van Amber door Mr. Depp.”

De interieurarchitect voegt aan haar verklaring ook nog toe dat Heard soms last had van een slecht humeur: “Ik zag hoe Amber verbaal gewelddadig was tegenover haar voormalige assistente Kate, en door de telefoon naar haar riep. Kate belde me verschillende keren op in tranen, erg overstuur, vanwege de behandeling die ze van Amber kreeg.”