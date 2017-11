Vriendin Tom Cruise: "Hij beschouwt Suri niet langer als zijn dochter" Redactie

13u41 0 Photo News Tom met Suri enkele jaren geleden. Celebrities Het Britse weekblad Grazia pakt uit met een straffe onthulling: de redactie vernam van zijn jeugdvriendin Maryann Carter, de beheerder van Tom Cruise Media, een officiële fanpagina op Facebook, dat Tom Cruise heeft aangegeven dat hij Suri niet langer als zijn dochter beschouwt. "Hij heeft het me zelf gezegd", aldus Maryann.

"Hij was erg resoluut en zei letterlijk: "Ze maakt geen deel meer uit van mijn leven." Duidelijker kon hij niet zijn. Ik was wel geschrokken. Maar hij verzekerde me dat ik niet verdrietig of ongerust moest zijn. Volgens Tom werd er niemand gekwetst of is niemand verdrietig over de situatie. Hij en Suri kunnen perfect leven met hun huidige relatie."

Al meer dan 1.000 dagen niet meer gezien

Voor zover er nog van een relatie gesproken kan worden, natuurlijk. Eerder rekenden enkele Hollywoodwatchers al uit dat Tom en Suri elkaar al meer dan 1.000 dagen niet zagen. "Nadat hij bij de scheiding van Katie Holmes het hoederecht over hun dochter aan haar liet, bleek al snel dat hij weinig moeite deed om Suri nog te zien. Aanvankelijk logeerde het meisje nog wel een paar keer bij hem, maar al gauw bleef het contact beperkt tot dagelijkse sms'jes of occasionele Skypesessies. Maar al snel verwaterde ook dat, volgens sommigen onder invloed van Scientology, de sekte waartoe Cruise behoort.

Bevestigd

Maryann Carter bevestigt dat verhaal nu. "Tom wil niet langer dat zijn fans foto's van Suri delen op de fanpagina. Hij eiste dat alle foto's verwijderd worden. Niet om de privacy van Suri te beschermen, wel omdat zij dus niets meer met hem te maken heeft." Niemand lijkt te begrijpen hoe Tom er zo over kan denken. "Welke weldenkende vader schrapt zijn kind op die manier en om zo'n reden uit zijn leven? Dat is toch vreselijk? Hoe moet dat meisje zich nu voelen?" Maar dat valt dus mee volgens Tom én ook volgens de entourage van Suri's moeder, Katie Holmes. "Het contact is nu al zo lang verwaterd dat Tom eigenlijk een vreemde is geworden voor Suri. Ze mist hem dus niet echt. Simpelweg omdat ze zich niet meer kan herinneren hoe het was toen hij wel nog haar papa was."

Photo News Suri met enkele vriendinnetjes. Zij lijkt haar papa niet te missen.

Getty Images Suri met mama Katie Holmes.