Vriendin R. Kelly ontkent blog over misbruik te hebben geschreven

Joycelyn Savage, een van de vriendinnen van R. Kelly, ontkent dat zij de zanger in een blog heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Eind vorige maand verscheen een verhaal onder haar naam op het platform Patreon dat later offline werd gehaald omdat de identiteit van de gebruiker niet kon worden achterhaald. Joycelyn laat nu in een verklaring aan TMZ weten dat ze is gehackt.

Ook de socialmedia-accounts die linkten naar het artikel zouden niet van haar zijn. “Ik word echt moe van alle leugens die worden verspreid over onze goede vriend en de man waar we zo veel van houden, R. Kelly”, aldus Joycelyn. “Er is geschreven dat ik bij hem weg ben en dat hij me heeft misbruikt en allerlei andere onzin. Ik heb het al eerder gezegd, daar is niets van waar. Het is beschamend hoe hij wordt behandeld. Het is op zo veel vlakken fout en hij verdient dat niet. Ik ga geen deel uitmaken van de vernietiging van R. Kelly’s naam, zijn muziekcarrière en zijn karakter.”

De 24-jarige Joycelyn woont al sinds haar 19e bij de zanger. Bezorgde familieleden deelden meermaals in de media dat ze vermoedden dat ze is gehersenspoeld. De familie van Kelly’s andere vriendin Azriel Clary deelt die zorgen. Beide gezinnen kwamen eerder dit jaar ook aan het woord in de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, waarin meerdere vrouwen de zanger beschuldigen van seksueel misbruik. Joycelyn en Azriel bleven achter hun geliefde staan.

Kelly zit momenteel vast en heeft meerdere aanklachten van seksueel misbruik aan zijn broek hangen. De zanger heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. In april, mei en september wordt hij voor verschillende zaken in de rechtbank verwacht.