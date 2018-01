Vriendin Ellen over Gert Verhulst: "Alles wat hij doet, doet hij keigoed" CD

De vijftigste verjaardag van Gert zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Daar zal zijn vriendin Ellen persoonlijk op toezien. "Maar ik heb geen groot verrassingsfeest georganiseerd", zegt ze in haar allereerste interview met Story. "Ik weet dat Gert dat verschrikkelijk zou vinden."

Wat zijn dan wel de plannen?

Ik heb een uitstap geboekt naar zijn favoriete hotel in Amsterdam. Ook zijn kinderen gaan mee. Dat vindt hij belangrijk. Bij ons is het de traditie om elke verjaardag met het gezin te vieren. Het zal dus een gezellig samenzijn worden.

Gert ziet er nog bijzonder fris en fruitig uit op zijn vijftigste.

Hij heeft een ongelooflijk goede conditie. Het gebeurt dikwijls dat hij ’s nachts maar weinig slaapt, maar toch blijft hij goed functioneren en doorwerken. Hij heeft een heel gezond gestel. In die tien jaar dat ik hem ken, is hij nog maar zelden ziek geweest.

En ouderdomskwaaltjes?

Het enige waar hij soms misschien wat last van heeft, is dat hij minder snel recupereert na een avondje stappen.

Hoe hebben jullie elkaar destijds leren kennen?

Dat was in Blankenberge. Ik had toen een restaurant op de zeedijk, naast het casino, waar Gert in die tijd iedere zomer met de Studio 100-zomershow op het podium stond. Hij kwam geregeld bij mij over de vloer voor een koffietje of een pasta carbonara, en dan hadden we altijd een leuke babbel. Op een dag nodigde Gert me uit voor de première van zijn show. Hij gaf me zijn telefoonnummer en we zijn blijven sms’en.

