Vriendin Cristiano Ronaldo: "Onze dochter heeft ons dichter bij elkaar gebracht" MVO

06u43 0 EPA Cristiano Ronaldo, zijn vriendin Georgina Rodriguez en zijn zoon Cristiano Ronaldo Jr. Celebrities Georgina Rodríguez, de 23-jarige vriendin van topvoetballer Cristiano Ronaldo (32), laat in een interview met Hello! Magazine weten dat hun pasgeboren dochtertje Alana Martina "hen dichter bij elkaar heeft gebracht". Volgens Georgina zijn de twee "gelukkiger dan ooit".

Op 12 november werd de spruit geboren, het vierde kind voor de Portugese superster. Via een draagmoeder kreeg hij eerder zoontje Cristiano Jr. (7) en de tweeling Eva en Mateo, die eind juni ter wereld kwamen. Alana Martina is zijn eerste kind met vriendin Georgina. "De kinderen zijn ons grootste geluk. Het is een hele bijzondere tijd voor ons allemaal", aldus de kersverse moeder.

"Toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis, had Cristiano een surprise etentje voor mij georganiseerd, met onze families en beste vrienden. Ik voelde me echt de meest gelukkige vrouw op aarde. We vullen elkaar zo goed aan, ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Met hem naast me, kan ik de hele wereld aan. Er wordt van me gehouden en voor me gezorgd. Liefde overwint alles."

Afgelopen week nam de Real Madrid-ster zijn vijfde 'Gouden Bal' in ontvangst in Parijs. Journalisten van de belangrijkste wereldwijde voetbalmedia riepen hem uit tot 'Speler van het Jaar'. Naast zijn prestigieuze prijs, kreeg Ronaldo ook een babyrompertje voor Alana Martina uitgereikt, met daarop de vijf 'Gouden Ballen' afgebeeld die de voetballer tot dusver in de wacht heeft gesleept.

Twitter Cristiano Ronaldo samen met vriendin Georgina.