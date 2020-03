Vriendin Aaron Carter gearresteerd voor huiselijk geweld SDE

31 maart 2020

21u46

Bron: Page Six 0 Celebrities Het leven van Aaron Carter (32) kun je op z'n zachtst gezegd turbulent noemen. Niet alleen kampt de zanger zelf met psychische problemen, ook de relatie met vriendin Melanie Ann Martin (32) kent hoogtes en laagtes. De vrouw werd zondagnacht zelfs gearresteerd voor huiselijk geweld, schrijft Page Six.

Een agent van het Lancaster Police Department bevestigde aan Page Six dat Melanie Ann Martin zondagnacht omstreeks 11 uur ‘s nachts gearresteerd werd voor huiselijk geweld. Haar vriend, Aaron Carter, had naar verluidt “duidelijke sporen op zijn lichaam.” Volgens de zanger had Melanie hem vlak voor haar arrestatie nog verteld dat ze zwanger was. “Maar ik denk dat ze liegt”, zei hij, en hij voegde eraan toe dat zijn juridische team hem nooit de toestemming zou geven om het terug goed te maken met haar. De twee maakten hun relatie in januari bekend. Het bleek meteen serieus, want Aaron liet haar naam boven zijn wenkbrauw tatoeëren.

De vrouw werd maandag op borg vrijgelaten. Daarvoor moest een derde partij maar liefst 50.000 dollar neertellen. Wie dat was, is niet bekend.

Het is een volgende hoofdstuk in het turbulente leven van Aaron. De zanger gaf eerder al toe dat hij met psychische problemen, zoals schizofrenie, kampt. Zijn irrationele gedrag zorgde ervoor dat zijn broer Nick en tweelingzus Angel een contactverbod aanvroegen. Aaron had namelijk gedreigd om hen te vermoorden. Ook oordeelde de rechter dat Aaron geen wapens meer in huis mag hebben, omdat hij niet stabiel is. De zanger liet zich recent ook opmerken door enkele reusachtige tatoeages in zijn gezicht te laten plaatsen.

Lees ook:

Beschuldigingen van misbruik en een wapenarsenaal: situatie tussen Backstreet Boy Nick Carter en broer Aaron loopt helemaal uit de hand

Aaron Carter krijgt ook contactverbod voor zijn broer Nick

Nog meer zorgen om Aaron Carter: nu ook gigantische gezichtstatoeage