Vriendin (40) zet Al Pacino (79) aan de kant om leeftijdsverschil

19 februari 2020

Bron: ANP 0 Celebrities Al Pacino gaat weer als vrijgezel door het leven. De Israëlische actrice Meital Dohan (40) heeft de relatie met de 79-jarige acteur na twee jaar verbroken vanwege het grote leeftijdsverschil.

"Het is moeilijk om met een man te zijn die al zo oud is, zelfs al is het Al Pacino", zegt Meital in het Israëlische tijdschrift La'Isha. "Het leeftijdsverschil is moeilijk, ja. Ik heb geprobeerd het te ontkennen, maar weet dat hij al een man op leeftijd is. Dus zelfs met alle liefde die ik heb te bieden, hield het geen stand.”



De actrice, die een rol had in de serie ‘Weeds’, was daarnaast niet zo te spreken over de hoffelijkheid van de legendarische acteur. "Hij heeft alleen bloemen voor me gekocht", zegt ze. "Hoe kan ik op een beleefde manier zeggen dat hij het niet leuk vond om geld uit te geven."



Klaar

Na een ruzie besloot Meital onlangs dat het klaar was. "Maar natuurlijk houd ik van hem en waardeer ik hem. Ik ben blij dat ik er voor hem kon zijn toen hij me nodig had en dat ik deel kon uitmaken van zijn leven."



Pacino was ervoor tien jaar samen met de Argentijnse actrice Lucila Polak. Ook had de acteur relaties met onder anderen Jill Clayburgh, Diane Keaton en Penelope Ann Miller. Met zijn voormalige acteercoach heeft Pacino een 30-jarige dochter en met actrice Beverly D'Angelo heeft hij een 18-jarige tweeling. Hij is nooit getrouwd geweest.