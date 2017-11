Vriend van Paris Hilton toont zijn liefde voor haar op een wel heel opvallende manier KDL

Paris en Chris. Celebrities Chris Zylka, de vriend van Paris Hilton, heeft op een bijzonder manier getoond dat Paris voor hem echt wel de liefde van zijn leven is.

Chris liet namelijk de naam van Paris groot op zijn onderarm tattoeëren in het lettertype van het Disney-logo. Paris deelde een foto van het resultaat op Instagram en de hotelerfgename is duidelijk blij met het gebaar. "Dit is wat ik liefde en toewijding noem. Ik hou zoveel van je schatje! Bedankt dat je me hebt laten zien dat echte liefde bestaat!", schrijft ze erbij.

Paris en Chris vormen sinds februari van dit jaar officieel een koppel. Kort daarna al noemde Paris het model al de ware voor haar. "We zijn beste vrienden en elke minuut van de dag samen. Ik weet niet wat ik me nog meer zou kunnen wensen. Hij is perfect voor me", klonk het mierzoet.

Now this is what I call real love & dedication!💯 I love you so much baby! 🤗 Thank you for showing me that true love really does exist! 😍 #Goals 🔥 #BrandedByPH 🙋🏼 #Mine Een foto die is geplaatst door Paris Hilton (@parishilton) op 27 nov 2017 om 00:31 CET