Vriend van Familie-actrice Margot Hallemans opent eigen zaak

29 mei 2018

Nick (30), de vriend van Margot Hallemans (25), is zijn eigen zaak begonnen. Hij opende zopas zijn eigen soepbar 'Souplesse' in Antwerpen.

Antwerpen is een hippe pop-up rijker: in het centrum van de stad opende onlangs de soepbar Souplesse. Een van de vaste klanten is Familie-actrice Margot Hallemans. Geen toeval, want de bar is eigendom van haar vriend Nick. Vandaag is ze bijzonder trots en laaiend enthousiast over het concept, maar in het begin had ze zo haar bedenkingen. "Een soepbar beginnen in de zomer: ik vroeg me af of dat wel een goed moment is... Maar Nick is daar creatief mee omgegaan door ook gazpacho's en smoothies aan te bieden", aldus Margot. "Hij speelde al langer met dit idee en we hadden het al uitvoerig besproken, zoals dat hoort binnen een goede relatie. Hij is ook niet alleen in dit avontuur gestapt, twee vrienden van hem zitten mee in de zaak. Dat stelt me gerust, want hun ondersteuning is nodig. Nick is heel creatief, maar van boekhouden heet hij geen kaas gegeten. Ik ook niet trouwens (lacht)."