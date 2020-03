Vriend Michael Jackson getuigt in nieuwe documentaire: “Vriendschap met een twaalfjarige jongen? Dat was raar” SDE

31 maart 2020

20u30 0 Celebrities Maandag ging in het Verenigd Koninkrijk de nieuwe documentaire ‘The Real Michael Jackson’ in première. Daarin praat documentairemaker Jacques Peretti met mensen die de zanger goed gekend hebben. Uiteraard komt ook het onderwerp kindermisbruik aan bod.

Zo interviewt Jacques Peretti onder meer journalist J. Randy Taraborrelli, die al op jonge leeftijd erg goed bevriend raakte met de popster. Op een dag zag Randy Michael in het gezelschap van een twaalfjarige jongen, klinkt het. “Ik liep de achtertuin in en daar zag ik Michael met dat kind. Ze waren aan het lachen, rolden over het basketbalveld en worstelden. Het was zo ongewoon. Ik vroeg hem: ‘Waarom hang je rond met deze kleine jongen?’ En hij legde uit: ‘Omdat ik hem leuk vind. Hij is grappig, een goede acteur en ik heb het gevoel dat ik hem wat kan bijleren over hoe het eraan toegaat in de entertainmentindustrie.’”

Niet seksueel

Randy geeft toe dat hij een vreemd gevoel had bij dat antwoord: “Ik was eerlijk tegen hem en zei: ‘Ik denk dat het raar is’. Niet dat ik dacht dat het iets seksueel was”, voegt hij er snel aan toe. “Het kwam nooit in me op dat er iets seksueel aan de hand was. Maar ik zei tegen Michael: ‘Ik zou nooit een vriend van 12 jaar hebben, jij wel?’ We waren toen in de twintig, waarom zou je dan een vriend hebben die twaalf jaar oud is? Maar toen hij het me uitlegde, leek het me wel oké.”

Bevooroordeeld

Documentairemaker Peretti wil vervolgens ook weten of Randy de documentaire ‘Leaving Neverland' gezien heeft, waarin twee mannen Michael van seksueel misbruik beschuldigen. “Dat was moeilijk voor me”, geeft Randy toe. “Ik had het gevoel dat er veel geacteerd werd, maar ik weet ook dat ik bevooroordeeld was toen ik het programma keek. Ik keek niet met open vizier. Ik weet dus niet hoe iemand zou reageren die Michael kende en met een open vizier keek.” Peretti merkt dan op: “Het leek erop alsof ze de waarheid vertelden." Randy besluit: “Ik denk dat ik er ook zo over had gedacht als ze het niet over Michael hadden gehad.”