Vriend Heidi Klum ontwierp verlovingsring zelf SD

21 januari 2019

17u33 0 Celebrities Tom Kaulitz (29) ontwierp zelf de ring waarmee hij zijn vriendin Heidi Klum (45) ten huwelijk vroeg. Dat vertelt een vriend van het koppel aan PEOPLE.

Toen Tom, de zanger van Duitse rockband Tokio Hotel, eenmaal besloten had om Heidi ten huwelijk te vragen, trok hij alle registers open. Hij ontwierp zelf de ideale ring en ging ook op zoek naar de perfecte edelstenen. Een vriend van het gelukkige paar vertelt aan PEOPLE dat Kaulitz er zich niet gemakkelijk vanaf maakte. “Hij wist dat Heidi’s favoriete kleur groen was, dus zocht hij naar de perfecte groene alexandriet, en naar de juiste diamanten om hem te accentueren.” De keuze viel niet zomaar op zo’n alexandriet. Dat is niet alleen een groene edelsteen, maar hij verandert ook van kleur. In het zonlicht is hij groen, maar in het licht van een lamp kan de steen zelfs rood ogen.

Kaulitz vroeg Klum, topmodel en jurylid van ‘America’s Got Talent’, op kerstochtend ten huwelijk. Samen met haar vier kinderen verraste hij haar met ontbijt op bed, een bos bloemen en de ring. Volgens de bron twijfelde ze geen seconde. “Heidi is zo blij met haar ring”, klinkt het. “Ze weet dat Tom hier z’n hart heeft ingestopt.”

Voor Heidi wordt het haar derde huwelijk, ook Tom was al eens eerder getrouwd. Maar volgens de bron zou het dit keer wel eens raak kunnen zijn. “Heidi gelooft dat je je hart en je gevoel moet volgen en er voluit voor moet gaan, en Tom is het voor haar helemaal!”