Vreemde wending: dit zwangere meisje is dan toch niet Kylie Jenner MVO

12u03 0 Photo News Kylie Jenner - of haar lookalike? Celebrities Een wel erg zwangere Kylie Jenner zou deze week zijn gespot in een locale supermarkt in L.A.. Vele fans dachten dat er daarom eindelijk uitsluitsel was over de geruchten die al maanden de ronde deden: ja! Kylie is wel degelijk in verwachting! Dat zou inderdaad kunnen, aldus online magazine TMZ, maar deze foto is daar géén bewijs van. Het zou immers toch niet om Jenner gaan.

Het leek verschillende fans al vreemd dat Kylie na maandenlang 'onderduiken' opeens in haar eentje naar de supermarkt zou trekken, met haar babybuik amper verstopt onder een grote trui. "Nee, dat meisje mag dan wel erg op haar lijken, maar het is zeker niet Kylie," zegt een insider aan TMZ. "Kylie is erg voorzichtig. Ze post geen foto's op Instagram en wordt al zeker niet graag in het openbaar gezien. In feite verlaat ze bijna nooit haar woning! Laat staan dat ze naar de supermarkt zou gaan..."

Het blijft dus nog afwachten of Jenner al dan niet zwanger is, en wanneer ze daar eindelijk mee naar buiten zal komen.