Vreemde complottheorie: Supersterren Adele en Sam Smith zijn dezelfde persoon Redactie

08 februari 2018

10u13

Bron: AD 2 Celebrities Een Britse fan van hitzangeres Adele (29) heeft met een mysterieuze tweet voor de nodige onrust gezorgd. Volgens de hilarische complottheorie van Jess Valona zijn Adele en de eveneens uit Engeland afkomstige soulcrooner Sam Smith (25) dezelfde personen. Op Twitter komt hij met het duidelijk hoorbare bewijs voor zijn hypothese.

Valona zette een elpee van Adele's album 25 op en draaide het nummer Hello in eerste instantie op normale snelheid. Toen hij het aantal toeren iets had verlaagd, klonk opeens de stem van Sam Smith uit de speakers. ,,Wisten jullie dat als je Adele vertraagd, ze als Sam Smith klinkt'', twitterde de Brit. En dat heeft hij geweten. In korte tijd werd zijn bericht (inclusief geluid) massaal gedeeld en voorzien van duizenden reacties. Zo stelt iemand dat Sam Smith zijn nummers in het geheim laat inzingen door Adele. Weer een anders noemt de gelijkenis van de vocalen van Adele en Sam Smith 'schokkend'. Ook zijn er mensen die een toekomstig duet van de twee supersterren voorstellen.