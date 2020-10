Vreemde complottheorie steekt alweer de kop op: “Adele en Sam Smith zijn een en dezelfde persoon” MVO

01 oktober 2020

15u00 2 Celebrities Jammer maar helaas: Adele stelt de release van haar nieuwe album uit vanwege de coronacrisis. Of dat beweert ze toch: volgens aanhangers van een jarenoude complottheorie is er iets anders aan de hand. Haar album, dat gepland stond voor september, zou té dicht in de buurt komen bij dat van Sam Smith in oktober. Waarom dat een probleem vormt? Wel, Sam en Adele, die zijn gewoon een en dezelfde persoon.

Er is - verrassend genoeg - al enorm veel ink gevloeid over deze gekke theorie, die rond 2015 voor het eerst opdook en sindsdien elk jaar meer aanhangers krijgt. Het begon onschuldig: met enkele grapjes over het feit dat Sam Smith en Adele elkaar nooit in de weg lopen wat nieuwe albums en prijzen betreft. In 2015, bijvoorbeeld, ging Smith met 4 Grammy’s aan de haal. Net toen Adele even van het toneel was verdwenen. Zij won - toevallig? - Grammy’s in 2012, 2013, 2014 en 2017. Het lijkt wel alsof ze express een gaatje in haar planning heeft gemaakt voor Sam. “Misschien ís zij gewoon Sam”, grapte iemand op sociale media.

De theorie ontplofte drie jaar later onverwacht, toen Adele-fan Jess Valona een vreemd filmpje deelde op Twitter. “Wist je dat de stem van Adele in Sam Smith verandert wanneer je haar muziek vertraagd afspeelt?”, schreef hij daarbij. En ja, hij heeft een punt. Hoe meer de plaat vertraagt, hoe meer ‘Hello’ van Adele zoals haar concurrent begint te klinken. “Daar komt nog eens bij dat ze allebei soulzangers zijn die zingen over de liefde en gebroken harten. En het zijn allebei Britten...”

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY jesse(@ jesse21valona) link

Het idee leek zijn volgers zo gek nog niet. Het bericht ging viraal en de wereld ging op zoek naar een verklaring. “Misschien zingt Adele stiekem wel die liedjes van Sam Smith in?”, oppert iemand. “Er zijn namelijk genoeg artiesten die hun cd’s door iemand anders laten opnemen en op het podium playbacken.”

Nooit samen

Volgens anderen gaat het veel verder. “Is het niet opvallend dat twee van de bekendste Britse zangers nog nooit samen zijn gezien of gefotografeerd?”, vraagt een journalist van Buzzfeed zich af. Dat is inderdaad een beetje vreemd, omdat zowel Adele en Sam zich vaak in het Londense begeven. “Je kan zo lang op Google zoeken als je wil, er is niet één foto van Sam en Adele samen. Verklaring: ze zijn dezelfde persoon, dus ze kunnen nergens tegelijk zijn.”

Gewicht verloren

Binnen de kortste keren begonnen de ‘gelijkenissen’ tussen de twee sterren overal op te duiken. Eind vorig jaar deed Adele monden openvallen toen ze haar nieuwe, slanke figuur aan de wereld toonde. Maar oplettende Twitteraars dachten ook dat te kunnen linken aan het complot. “Sam Smith heeft óók pas gewicht verloren, en kijk nu eens naar Adele...”

Volgens sommigen hebben de celebs zelfs gelijkaardige trekjes, zoals hun ogen, mond, neus en gezichtsvorm. “Wanneer Sam make-up draagt, lijkt die enorm op Adele”, klinkt het. “Het is alsof ze zitten te wachten tot we het eindelijk doorhebben.”

Sam Smith lost weight .... now look at Adele



(they are the same person). https://t.co/tNJ58kDelf N.I.G.G.A.Z(@ BLOWthisJAE_) link

Sam Smith as a male Adele ; an unnecessary thread pic.twitter.com/ijkHTjAqXn .(@ adkinslegendx) link

Geen reactie

En ook opvallend: geen van beide celebrities heeft al gereageerd op de commotie. Waarschijnlijk omdat het hele verhaal te gek is voor woorden, maar ook daar zien bepaalde mensen graten in: “Als het echt niet waar was, zouden ze er toch iets over zeggen?”

Gelukkig zijn de meeste internetgebruikers er nog altijd van overtuigd de Sam Smith en Adele wel degelijk twee verschillende mensen zijn. “Uiteraard zijn het verschillende artiesten! Maar al die commotie doet me wel beseffen hoe mooi hun stemmen zouden klinken in een duet”, merkt iemand op. “Misschien kunnen we hen overtuigen om samen te werken op één van hun nieuwe albums? Op die manier zouden ze meteen samen gezien worden en kan die hele knotsgekke complottheorie meteen worden opgeborgen.”

@24kRose_ my theory that Sam Smith and Adele are the same person has to be true too much evidence. pic.twitter.com/XQhZYAIwsA Podcast under construction(@ N8TheGr8__) link