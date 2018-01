Vreemd: Kim Kardashian drinkt melk in haar ondergoed, in keuken die niet de hare is MVO

13u56 0 instagram Kim Kardashian drinkt melk in haar ondergoed. Celebrities Kim Kardashian postte alweer een vreemde foto op haar Instagram-account. In haar ondergoed drinkt ze een glas melk, terwijl ze in een keuken staat die duidelijk niet de hare is.

Kardashian plaatste de foto als promo om een proteïne-shake aan te prijzen, maar fans vinden het resultaat eerder lachwekkend. "Waarom sta je in zo'n rommelige keuken, Kim?" klinkt het. "Daar zou ik nooit met blote voeten op de vloer willen staan!" Laat staan in je ondergoed, maar dat is men ondertussen al zo gewoon van de superster dat het niet meer wordt aangekaart.

Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 10 jan 2018 om 00:57 CET