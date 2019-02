Vreemd: Jean-Claude Van Damme betast de billen van Conan O’Brien op tv MVO

06 februari 2019

21u54 0 Celebrities Rare situaties in de laatste uitzending van de talkshow van Conan O’Brien. Hij had de Belgische acteur Jean-Claude Van Damme op bezoek, en die wilde hem een iets positiever zelfbeeld aanpraten, al deed hij dat op een nogal intieme manier...

Gezien Conan begon te klagen over het feit dat hij geen ‘mooie kont’ had, besloot de ‘Muscles From Brussels’ hem van het tegendeel te overtuigen. “Maar nee, je hebt een geweldige kont, wacht, laat me eraan voelen!” En dat deed hij ook, tot groot jolijt van het aanwezige publiek. “Voila, heel goed, sterk”, besloot hij.

Om het af te maken leerde hij O’Brien nog enkele oefeningen om zijn achterwerk net zo gespierd te maken als dat van de acteur.