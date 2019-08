Vragen bij de dood van de derde vrouw van ‘Star Trek’-acteur William Shatner: ongeval of toegedekte moord? Redactie

22 augustus 2019

07u00

Bron: Primo 3 Celebrities Was er toch iets louche aan de hand met de dood van William Shatners derde vrouw Nerine Kidd, die op 40-jarige leeftijd dood werd aangetroffen in het zwembad van hun villa? Dat gebeurde in augustus 1999 en werd geklasseerd als een ongeval, maar het rapport van de lijkschouwing die toen werd uitgevoerd, is nu gelekt en doet onwillekeurig de wenkbrauwen fronsen.

William Shatner (88), de man wie wereldbekend werd als kapitein James T. Kirk van de USS Enterprise uit de SF-reeks ‘Star Trek’, vertelde eerder in zijn memoires ‘Live Long and ... What I Learned along the Way’ hoe hij het lichaam van zijn vrouw in het zwembad van hun villa aantrof. “Het was verschrikkelijk”, schreef hij in zijn boek onomwonden. “Het was de ergste gebeurtenis van mijn leven. Na de dood van Nerine heb ik ernstig overwogen om zelf uit het leven te stappen en al die ellende achter mij te laten. Op dat moment leken dit mij de enige twee opties. Ofwel sterven van verdriet, ofwel er zelf een einde aan maken.”

Geen van beide zaken is gebeurd, maar iedereen die hem van dichtbij heeft gekend, is het erover eens dat de dood van Nerine Shatner een serieuze knauw heeft gegeven. “Hij is er nooit helemaal bovenop gekomen’, stelt een van zijn vrienden. ‘En nu komt het allemaal nog eens boven!” Daarmee verwijst de vriend naar het recent uitlekken van het rapport van de lijkschouwing die indertijd werd uitgevoerd op het lichaam van Nerine Kidd. Daarin staat dat haar lichaam verschillende verwondingen vertoonde, zowel aan het hoofd als op het aangezicht, op de benen en op haar schouders. Blijkt dat men toen in haar bloed ook valium heeft aangetroffen. Kennelijk heeft niemand daar indertijd vragen bij gesteld. “Hoewel dat niet zeker is”, zegt de vriend. “Want niet het hele onderzoeksdossier is publiek gemaakt. Ik ga er van uit dat de politie haar werk heeft gedaan, dat er een logische en aanvaardbare uitleg is voor de verwondingen en dat William niets te verwijten valt.”

Afvallen

William Shatner zelf wilde op het nieuws niet reageren, vooral, zegt de vriend, omdat hij momenteel met andere problemen heeft af te rekenen. Shatner moet van de dokters dringend afvallen, want zijn overgewicht vormt een serieus risico voor zijn hart. Als Shatner niets onderneemt, riskeert hij een hartaanval te krijgen en op zijn leeftijd wordt die hem ongetwijfeld fataal. “William heeft niet de ambitie om nog een heel strikte kuur te gaan volgen. Niet dat hij dood wilt, verre van, maar hij wil toch nog van dat leven blijven genieten”, aldus de vriend.