Vraag en antwoord-sessie van Nick Cave in De Roma meteen uitverkocht

21 februari 2019

Het optreden van Nick Cave in De Roma, waarbij je ook vragen kon stellen aan de artiest, was vanmorgen op een paar minuten uitverkocht. Wie een poging waagde om tickets te scoren, kwam bijna meteen op een ellenlange wachtlijst terecht.

De Australische rocker Nick Cave komt op woensdag 29 mei naar De Roma in Antwerpen, maar niet zomaar voor een optreden. Die avond zal het publiek de kans krijgen om vragen te stellen aan Cave; geen enkel onderwerp is taboe. Wie tickets kon scoren, zal er wel zijn beste Engels moeten bovenhalen, want er wordt geen vertaling voorzien.

Tijdens ‘An Evening of Talk and Music’ zal de zanger dan de vragen van het publiek beantwoorden. Cave omschrijft de avonden als “een oefening in verbinding”.