Vormt Chris Martin een koppel met deze '50 Shades of Grey' ster? MVO

06u06 0 EPA Dakota Johnson Celebrities Volgens diverse Israëlische media zijn Dakota Johnson (28) en Chris Martin (40) van Coldplay 'knuffelend' gespot in de badplaats Herzliya. Vervolgens hadden ze een dag later een etentje met zanger Nick Cave, die een concert gaf in Tel Aviv.

Dakota en Chris worden al een poosje aan elkaar gelinkt. Zo was de 'Fifty Shades Of Grey'-actrice eerder deze maand ook aanwezig bij een Coldplay-concert in Buenos Aires, waar ze vanuit het crew-gedeelte glimlachend naar Chris keek.

In oktober werd het tweetal al eens samen gezien in Los Angeles, toen ze bij een sushirestaurant aten. Woordvoerders van zowel Chris als Dakota wilden geen commentaar geven op de geruchten van een eventuele romance.