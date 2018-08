Vorig jaar kende niemand hen, nu zijn deze celebrities razend populair DBJ

24 augustus 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities 2018 was voor heel wat celebrities het jaar van de grote doorbraak. Deze artiesten deden vorig jaar bij de meesten nog geen belletje rinkelen, maar zijn nu razend populair.

Dua Lipa

'One Kiss, is all it takes, fallin' in love with me". Met haar nummer 'One Kiss' veroverde de Britse zangeres met Bosnische roots in een mum tijd de hele wereld. Bij ons stond ze 13 weken op 1 en maakte ze een geslaagde passage op Tomorrowland.

James Corden

Komiek James Cordon (39) is al heel wat jaren bezig, maar dankzij zijn filmpjes van de Carpoolkaraoke kent heel de wereld hem. Denk bijvoorbeeld maar aan de autofilmpjes met Michelle Obama of Paul McCartney en ook zijn eigen latenighttalkshow 'The Late Late Show' loopt als een trein.

Chadwick Boseman

Deze naam zegt je misschien niet meteen iets, maar hij maakte met 'Black Panther' een van dé films van het afgelopen jaar. Chadwick Boseman (40) groeide dankzij zijn hoofdrol razendsnel uit tot een van de populairste namen in Hollywood. Hij zal voor de rest van zijn leven genoemd worden als de allereerste zwarte superheld.

Anne-Marie Nicholson

Anne-Marie toert samen met Ed Sheeran de hele wereld rond en alleen al daarom is succes een garantie. Toch zijn ook haar eigen nummers dit jaar een absoluut schot in de roos. Met FRIENDS stond de Britse zangeres ook twee weken bij ons helemaal bovenaan de hitlijsten.

Cole Sprouse en Lili Reinhart

'Riverdale' is dé jeugdreeks van het afgelopen jaar. Grote sterren daarin zijn Cole Sprouse en Lili Reinhart, dat bleek ook uit de recente uitslagen van de Teen Choice Awards. De reeks won niet alleen beste tv-show, maar ook beste drama-acteur (Cole Sprouse) en beste drama-actrice (Lili Reinhart). Het duo, dat in de reeks een koppel speelt, mocht ook de beruchte prijs voor beste kus én die voor het beste tv-koppel in ontvangst nemen.

