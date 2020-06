Voormalige Sugababe Keisha Buchanan praat over racisme: “Ik werd gebruikt als zondebok” SDE

18 juni 2020

19u22 0 Celebrities Als enige zwarte zangeres in de Sugababes kreeg Keisha Buchanan (35) regelmatig te maken met racisme. Dat heeft de zangeres verteld in het tv-programma ‘This Morning’.

In het interview legde Keisha uit dat ze omwille van haar huidskleur vaak gezien werd als de aanstoker van ruzies in de groep. “In de pers, bijvoorbeeld. Sommige mensen hadden me nog nooit ontmoet, maar besloten gewoon dat ik de aanstoker van bepaalde situaties moest zijn. Niemand gaf me ooit de kans om uit te leggen wat er eigenlijk gebeurd was. Terwijl we goed genoeg weten dat er altijd twee kanten aan een verhaal zijn.”

“Het begon allemaal toen ik ongeveer 15 à 16 jaar oud was", zegt Keisha. “Zoals alle jonge meisjes hadden we discussies, meningsverschillen en ruzies. Voor zover ik wist, was het zoals zusjes die ruzie maakten. Maar wat er gebeurde, was dat journalisten het verhaal neerschreven en meteen een kant kozen. Ze kozen de kant van Siobhan (het blanke bandlid, red.). Wij (Keisha en Mutya Buena, red.) waren die twee stoere en ruwe meisjes uit Noord-West-Londen, niemand vroeg ons wat er gebeurd was. Zeker toen Mutya wegging, kwam het meerendeel daarvan op mij terecht. Maar achter de schermen steunden de meisjes me echt. Ze zeiden dat ik moest negeren wat men over me zei, omdat ze wisten wie ik echt was. Dat was waarschijnlijk deels de reden waarom ik niet het gevoel had dat ik er iets over moest zeggen.”

Moeilijk

Ook bij haar platenmaatschappij kreeg Keisha tegenkanting. “Wanneer we de contracten tekenden en ik dacht: ‘Laat me dat eerst even aan m’n advocaat vragen’, kreeg ik altijd te horen: ‘Je doet gewoon moeilijk.’ Wanneer ik bij het schrijven mijn deel wilde van wat ik geschreven had, zeiden ze: ‘Die persoon gaat zich gepest voelen als je dat doet.' Ik stond onder enorm veel druk."

Pas toen haar fans haar erop wezen, besefte Keisha dat ze met racisme te maken kreeg. “Ik heb nooit een slechte ervaring gehad met fans, zij zijn altijd heel verwelkomend geweest.”

Pestkop

“Het duidelijkste voorbeeld van racisme was toen ik in 2009 de groep verliet", zegt Keisha. Er deden verschillende verhalen de ronde dat Keisha haar collega Heidi pestte en dat ze de groep moest verlaten na klachten van de andere groepsleden. Dat heeft Keisha altijd ontkend. “Ik belde iemand met een belangrijke functie in de platenmaatschappij om te vragen wat er met die geruchten gaande was. Hij zei me dat ik gebruikt werd als collateral, omdat dat paste in het verhaal dat ze wilden uitbrengen. Het album kreeg veel tegenwind en deed het niet goed. Ik zei: ‘Dus dat betekent dat ze me onder de bus gooien?’ En die persoon zei: ‘Het komt niet van mij.' Maar het was erg duidelijk dat er in het verleden al dingen over me geschreven waren en dat ik daarom nu gebruikt werd als zondebok.”

Vorige week ontkende Keisha de geruchten nogmaals in een video op YouTube: “Ik heb in m’n leven nog nooit iemand gepest, maar na een tijdje leek het alsof niemand me nog wilde geloven."