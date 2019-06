Voormalige 'NCIS'-ster Pauley Perrette: "Ik ben doodsbang van acteur Mark Harmon” SD

10 juni 2019

09u06

Bron: Deadline 0 Celebrities Pauley Perrette (50) maakte furore als forensisch wetenschapper Abby in ‘NCIS’, maar verliet in 2018 de serie. De kans dat ze ooit terugkeert, is onbestaande, laat de actrice nu op Twitter weten. De reden? Ze zou doodsbang zijn van hoofdrolspeler Mark Harmon (67), die NCIS-agent Gibbs speelt.

“Nee, ik kom niet terug! Nooit! Stop alsjeblieft met het te vragen.” Het zijn duidelijke woorden van Pauley Perrette op Twitter, en even duidelijk is de actrice over de reden van haar beslissing. “Ik ben doodsbang van Harmon, bang dat hij me aanvalt. Ik heb er nachtmerries over.”

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You’ll love it!#HappyPlace Love y’all! Pauley Perrette(@ PauleyP) link

Enkele uren later postte de actrice een nieuw bericht - dat ondertussen alweer verwijderd werd - met meer informatie over haar opmerking. Ze voegde ook enkele foto’s toe van een crewlid die naar verluidt genaaid moest worden rond zijn oog na een incident op de set. “Dit gebeurde er met mijn crewlid en ik vocht als een wilde om te voorkomen dat het nog eens zou gebeuren. Om mijn crew te beschermen. En toen werd ik fysiek aangevallen omdat ik ‘nee’ durfde te zeggen? Ik verloor daarnaast ook mijn job.”

In mei 2018 verwees Perrette al eens naar die fysieke aanvallen, al noemde ze toen geen namen. “Ik steun al jaren anti-pest-programma’s”, schreef ze toen. “Maar nu wéét ik het, want het overkwam MIJ! Als het gebeurt op school of op je werk, waar je verplicht naartoe moet? Dat is verschrikkelijk. Ik ging weg. Verschillende fysieke aanvallen. Ik begrijp het écht nu. Blijf veilig. Niets is het waard om je veiligheid in het gedrang te brengen. Vertel het aan iemand.”

Harmon heeft nog niet gereageerd op Perrette’s aanklacht. CBS TV Studios, die ‘NCIS’ maakt, gaf wel een mededeling. “Pauley Perrette heeft het geweldig gedaan bij ‘NCIS' en we gaan haar allemaal missen. Een jaar geleden kwam Pauley bij ons met een bezorgdheid over de werkvloer. We hebben de zaak serieus genomen en samen met haar gezocht naar een oplossing. We dragen een veilige werkomgeving bij al onze tv-shows in een hoog vaandel.”