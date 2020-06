Exclusief voor abonnees Voormalige butler Jeffrey Epstein praat voor het eerst: “Prins Andrew kreeg dagelijks massages” SDE

01 juni 2020

11u23

Bron: Mirror 0 Celebrities Juan Alessi (70) was vijftien jaar lang in dienst bij financier Jeffrey Epstein, tot diens arrestatie voor misbruik van een minderjarige in 2006. Sindsdien hielp hij de politie bij verschillende onderzoeken. Aan The Mirror doet de butler nu voor het eerst z'n verhaal, en ook prins Andrew (60) komt daarin voor.

In 1991 begon Juan Alessi voor Jeffrey Epstein te werken. Een geheimhoudingsovereenkomst verhinderde hem om te praten over wat hij op het landgoed zag gebeuren, maar nu de financier dood is, wil de butler wél z'n verhaal doen. Niet alleen aan de pers, maar ook aan de onderzoekers. “Ik ben een Amerikaans staatsburger. Ik zal alles doen om gerechtigheid te laten geschieden", zegt hij daarover. Zo legde hij al twee keer een verklaring onder ede af: een keer in 2009 tijdens een civiele zaak die door ‘Jane Doe 2' tegen de financier was aangespannen, een keer in 2016 tijdens de civiele zaak van Virginia Giuffre tegen Ghislaine Maxwell. Juan verklaarde toen dat prins Andrew een vaste gast van Epstein was.

Als Andrew al een massage kreeg, dan vond die boven plaats, achter gesloten deuren. Juan Alessi

De butler herinnert zich maar al te goed hoe prins Andrew “wekenlang” bij Epstein logeerde, “in de blauwe kamer” - de belangrijkste gastenkamer. De prins deed zich tijdens zijn verblijf te goed aan dagelijkse massages, zegt hij. “Wij moesten de massagetafels klaarzetten."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen