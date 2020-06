Voormalige bodyguard Kanye West dreigt met rechtszaak: “Hij is een pestkop” LOV

30 juni 2020

09u00 1 Celebrities Kanye West (43) zit verwikkeld in een pittige discussie met zijn voormalige bodyguard, Steve Stanulis. Die laatste deed een hele tijd geleden een boekje open over z’n tijd bij de rapper en diens bekende vrouw Kim Kardashian (39), en dat is duidelijk niet naar de zinnen van het koppel.

De stille oorlog begon toen Steve in een podcast te gast was en vertelde over z’n ervaringen als lijfwacht van Kim en Kanye. Dat was niet de laatste keer, want hij deed nadien nog verschillende uitspraken. Daarbij noemde hij de rapper de ergste cliënt die hij ooit heeft gehad. Hij vertelde ook over “belachelijke regels” die Kanye opstelde. Zo moest Steve steeds tien stappen achter hem lopen en werd de rapper boos als hij in de weg stond op foto’s van paparazzi.

West vond het welletjes geweest met de uitspraken van Stanulis, en stuurde hem vorige maand een waarschuwingsbrief. Daarin stelt Kimye dat hun voormalige lijfwacht destijds een vertrouwelijkheidsovereenkomst had getekend, en die dus verbrak door te spreken over het privéleven van het koppel. Als hij daar niet mee zou stoppen, zouden ze het recht hebben om hem aan te klagen voor 10 miljoen dollar (8,9 miljoen euro).

Gepest

Niets van, zegt Stanulis nu. In een statement aan Page Six verklaart zijn advocaat dat er geen sprake is van een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Sterker nog, ze dreigen ermee om Kanye op z’n buurt aan te klagen als hij hem blijft ‘pesten’. “Mijn cliënt wordt gepest, en dat zullen we niet zomaar laten gebeuren”, zegt de advocaat van Steven. “We zullen een aanzienlijke schadevergoeding eisen, mét gerechtskosten.”

Volgens de lijfwacht proberen Kim en Kanye z’n nieuwe ambities als regisseur te saboteren. “Ik laat Kanye West en zijn vrouw me pesten alleen omdat ze rijk en beroemd zijn. Ik laat me niet intimideren door deze twee egoïsten!”, zei hij tegen Page Six. Hij onthulde ook dat hij werkt aan een film over zijn ervaringen als Hollywood-bodyguard. “Dus als Kanye en Kim oorlog willen voeren, laat maar komen - zij zijn niet de enigen met een sterk advocatenteam.”

Lees ook:

Staat huwelijk van Kim Kardashian en Kanye West op instorten? “Ze wonen regelmatig in aparte huizen”

Van sexy realityster tot gewiekste advocate: de volgende transformatie van Kim Kardashian (+)