Voormalig tieneridool Chad Michael Murray heeft tips voor opvolgers Redactie

17 juli 2019

12u15

Bron: AD 0 Celebrities Jarenlang was de Amerikaanse acteur Chad Michael Murray (37) dankzij rollen in ‘Freaky Friday’, ‘One Tree Hill’, ‘A Cinderella Story’ en ‘Dawson's Creek’ één van de heetste acteurs in Hollywood. Die tijd ligt inmiddels achter hem, maar hij is niet te beroerd om wat wijze raad te delen met de ‘hotties’ van nu.

In een interview met E! News vertelt Chad bijvoorbeeld dat het ,,niet zo handig is om eerst proberen te daten met de moeder van je klasgenootje en als ze je vervolgens afwijst er dan alsnog met de dochter vandoor te gaan.’’ Daarmee doelt hij op de verhaallijn van de Disney-succesfilm ‘Freaky Friday’ waarin Murray te zien was met Lindsay Lohan en Jamie Lee Curtis.

Ook de film ‘A Cinderella Story’ -die vandaag precies 15 jaar geleden in première ging- krijgt er behoorlijk van langs. ,,Als je een meisje dat je dagelijks ziet ineens niet meer kan herkennen met een héél klein maskertje op, dan moet je écht naar de dokter’’, aldus Chad Michael Murray grappend in het interview.

Tegenwoordig heeft de acteur het genre niet volledig gedag gezegd: hij speelt een gastrol in de dramaserie ‘Riverdale’.