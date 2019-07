Voormalig Scientology-lid: “Kinderen Tom Cruise en Nicole Kidman leerden hun moeder te haten na de scheiding” SD

12 juli 2019

11u12

Bron: HL 4 Celebrities Sam Domingo (51), een voormalig lid van Scientology en ex-schoondochter van operazanger Placido Domingo (78), beweert dat de kinderen van Tom Cruise (57) en Nicole Kidman (52) hun moeder van de kerk uit hun leven moesten bannen.

Sam Domingo, een voormalig lid van Scientology, heeft bij DailyMailTV een interview gegeven over haar tijd bij de controversiële kerk. De ex-schoondochter van operazanger Placido Domingo vertelt er onder andere over hoe zij en haar familie bevriend raakten met Tom Cruise, Nicole Kidman en hun kinderen Isabella (26) en Connor (24). Volgens Sam waren Isabella en Connor normale kinderen, tot Tom en Nicole in 2001 besloten om te scheiden. Ze beweert dat de kerk de kinderen dwong om afstand te nemen van Nicole. De kerk zou hen wijsgemaakt hebben dat hun moeder terecht geëxcommuniceerd werd en dat ze een ‘suppressive person’ (een vijand in de ogen van Scientology, red.) was aangezien ze niet langer met Tom getrouwd was. “Ik weet welke technieken ze gebruikt hebben”, zegt Sam. “Ik weet wat de tweede bevelhebber toen deed. Hij was zo hard voor hen, de Cruise-kinderen hadden geen optie. Na de scheiding werden ze echt geïndoctrineerd in Scientology en heel erg geïsoleerd.”

Ook Toms zussen leden onder de scheiding, vertelt Sam. Eigenlijk waren ze naar Clearwater in Florida verhuisd om er verder te studeren binnen de kerk, maar na de breuk werden ze gedwongen om terug te keren naar Los Angeles. “De hele Cruise-familie moest op orders van de kerk terug naar L.A. komen toen hij van Nicole scheidde, omdat ze op dat moment in Florida aan het studeren waren. Ik was echt in shock toen ze vertrokken. Ik zei tegen een van zijn zussen: ‘Waarom vertrekken jullie? Jullie zijn aan het studeren, niets mag daar toch tussenkomen?’ Maar ze zei niets.”

Uithangborden

Eigenlijk wilde Sam niets zeggen over Tom en zijn familie omdat ze veel respect voor hem heeft, maar toch veranderde ze van gedachten toen ze zag dat Isabella onlangs te zien was in een reclamefolder voor Scientology. Ze mag dan volwassen zijn, toch denkt Sam dat de kerk haar als ‘poster girl’ gebruikt. “Isabella wordt voor promotie gebruikt omdat ze de dochter van Tom Cruise is. Het is niet eerlijk wat ze haar en Connor hebben aangedaan. Ze hebben geen keuze dan nu de uithangborden van Scientology te zijn.”

Cruise en Kidman reageerden niet op de uitspraken van Sam. Een verantwoordelijke van Scientology antwoordde: “In het verleden hebben we al op deze absurde uitspraken gereageerd, die al meer dan tien jaar van de kerk weg is. Dit zijn gewoon verzonnen roddels die aan de tabloids gevoed worden door parasieten die zichzelf willen promoten door onverdraagzaamheid en valse beschuldigingen.”