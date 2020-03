Voormalig One Direction-ster Louis Tomlinson annuleert concert vanwege coronavirus MVO

05 maart 2020

16u41

Bron: ANP 0 Celebrities Louis Tomlinson (28) annuleert zijn optreden in Milaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. De voormalige One Direction-zanger kondigde donderdag op Twitter aan dat hij het advies van de overheid in Italië opvolgt. “Ik was erg enthousiast om de Walls-tour naar Italië te brengen, maar de gezondheid en de veiligheid van mijn fans zijn het allerbelangrijkste”, twittert Tomlinson.

Het concert stond gepland voor aanstaande woensdag. De zanger vraagt zijn fans om hun tickets nog niet te verkopen, omdat hij in juli terug zal keren naar de Italiaanse stad. In Italië zijn 107 mensen overleden aan het virus en het land staat op de vierde plek ter wereld met de meeste besmettingsgevallen. De Italiaanse autoriteiten besloten woensdag dat alle scholen en universiteiten voor tien dagen gesloten blijven.

Nog afzeggingen

Ook de Amerikaanse band Slipknot kondigde donderdag aan hun tournee in Azië te cancelen vanwege het virus. “Deze beslissing is niet makkelijk, maar de veiligheid en gezondheid van onze fans staan voorop. Dit was de enige verantwoordelijke beslissing die we konden maken”, aldus de band op Twitter.

Louis Tomlinson en Slipknot zijn niet de enigen die hun shows afzeggen. Onder anderen Mariah Carey, DJ Khaled, Avril Lavigne, BTS, Green Day en Nederlanders Alain Clark en Iris Kroes gingen hen voor.