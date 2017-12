Voormalig Oasis-frontman Noel Gallagher wakkert oude vetes weer aan: "Mijn kat is meer rock 'n roll dan Radiohead" MVO

Dat Noel Gallagher niet op zijn mondje is gevallen, wist men al langer. De man is niet vies van conflicten. Zo vecht hij al jarenlang een ruzie uit met zijn broer, Liam, die naast hem ook deel uitmaakte van Oasis. Daarnaast haalt hij nu ook opnieuw uit naar Radiohead, waardoor hij een vete aanwakkert die weer even was gaan liggen.

Gek genoeg begon het allemaal met een praatje over zijn kat, Boots, in The Irish Independent. "Voor de duidelijkheid, mijn zoontje heeft die kat Boots genoemd toen hij vier was," aldus Noel. "Ik dacht niet dat ik dat beest zou mogen, maar ik ben helemaal gek op hem. Ik hou van die kat. Ik heb het Boots al vaak gezegd: Ik hou van je!"

Maar al snel ging het gesprek een eerder giftige kant op. "Die kat is meer rock 'n roll dan Radiohead, héél zeker," beaamt hij wanneer men hem vraagt of hij zijn kat ooit cooler noemde dan de band in kwestie. "Boots is een duiveltje."

Thom Yorke, leadzanger van Radiohead, is nooit dikke maatjes geweest met Noel. "Oké, Radiohead heeft een paar toffe nummers gemaakt," gaat die laatste verder. "Maar er is één ding dat ik hen nooit kan vergeven: Mijn vrouw heeft een haast fysieke reactie op hun muziek. Als Thom begint te zingen moet ze gewoon de kamer uit, daar kan ze niet tegen. 'Nee,' zegt ze dan 'dit kan ik niet aan' en dan loopt ze weg. Wat moet ik daar dan tegenin brengen? Zelf ben ik ook niet echt een fan, maar ik geef toe dat ik enkele van hun nummers op mijn telefoon heb staan."

Noel tourt momenteel met zijn nieuwe band, 'Noel Gallagher's High Flying Birds'.

Instagram Noel en zijn kat Boots.