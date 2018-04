Voormalig manager klaagt Mariah Carey aan SD

16 april 2018

16u38

Bron: ANP/DailyMail 0 Celebrities Mariah Carey (48) wordt aangeklaagd door haar voormalige manager Stella Stolper. Stolper verwijt de zangeres contractbreuk, meldt TMZ.

De oud-manager, die tot een jaar geleden nog voor de zangeres werkte, eist volgens TMZ nu een groot geldbedrag van de zangeres.

Stolper klaagt Carey niet alleen aan voor contractbreuk, maar ook voor discriminatie. Daarnaast zou de zangeres zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van het recht van gelijke kansen op de werkvloer.

In de tijd dat de zangeres een geruchtmakende relatie had met de Brits-Canadese theoloog en zakenman James Packer, was Stolper een vertrouwenspersoon van Carey.

Carey nam Stolper in 2013 in dienst. De twee waren onafscheidelijk maar daar kwam ongeveer een jaar geleden een einde aan.