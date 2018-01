Voormalig kindsterretje uit 'Friends' verdween jarenlang van het toneel maar nu schittert hij opnieuw in een hoofdrol KDL

14u35

Bron: Daily Mail 0 RV Cole speelde in 'Friends' de rol van Ben Geller, het zoontje van Ross. Celebrities In 1999 veroverde de toen 7-jarige Cole Sprouse alle harten toen hij de rol van Julian 'Frankenstien' McGrath speelde in de film 'Big Daddy' en nadien mocht hij ook in 'Friends' de rol van Ben Geller, het zoontje van Ross, spelen. Het leek erop dat Cole een groot acteur ging worden, maar uiteindelijk kreeg hij maar weinig grote rollen toegekend. Tot nu.

Cole was de laatste jaren wel een aantal keer op het scherm te zien, maar het ging meestal over enkele kleine rolletjes die in het niets leken op de grote rollen die hij als kleine jongen toegekend kreeg. Nu schittert hij eindelijk opnieuw in een hoofdrol: Cole speelt de rol van Jughead Jones in de populaire Netflix-reeks 'Riverdale'.

Plezier

"Ik heb erg lang een moeilijke relatie gehad met acteren", vertelt Cole nu aan The Daily Telegraph. "Ik moest uitzoeken of ik opnieuw plezier kon halen uit acteren en Riverdale was zo'n project. Ik heb me echt goed geamuseerd." Ondertussen is Cole opnieuw even populair als toen 'Big Daddy' en 'Friends' op het grote en kleine scherm te zien waren. De acteur heeft miljoenen fans op Facebook en Instagram.

RV In 'Big Daddy' acteerde Cole samen met Adam Sandler.

RV Cole schittert nu als Jughead in de Netflix-reeks 'Riverdale'.