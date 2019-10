Voormalig kindsterretje Frankie Muniz kampt met geheugenverlies: “Ik probeer het niet aan mijn hart te laten komen” SDE

01 oktober 2019

08u15

In 2017 verbaasde het voormalige kindsterretje Frankie Muniz (33) vriend en vijand door toe te geven dat hij serieuze geheugenproblemen heeft. Zo herinnert hij zich niets van de opnames van 'Malcolm in the Middle', een serie die van 2000 tot 2006 liep. In PEOPLE vertelt de acteur nu dat hij zich bij zijn gezondheidsproblemen heeft neergelegd.

“Ik weet alleen hoe het is om mezelf te zijn. Of om mijn geheugen te hebben”, vertelt Frankie Muniz aan PEOPLE. “Dus ik word er alleen aan herinnerd hoe slecht mijn geheugen is wanneer ik mensen ontmoet die me vragen: ‘Oh, weet je nog toen we dit deden? Weet je nog toen we naar dat land gingen?’ En ik heb daar geen enkele herinnering aan. Maar toch voel ik me daar niet triestig of kwaad om. Zo is het leven gewoon.” Hij vervolgt: “Als ik ervoor zorg dat het me niet raakt, dan kan ik proberen om het beste leven te leiden dat ik kan. Ik probeer echt het beste uit mijn tijd hier te halen. En ik heb een heel vol leven."

Twee jaar geleden vertelde Frankie, die je misschien kent van de films ‘Big Fat Liar’ en ‘Agent Cody Banks’, voor het eerst over zijn gezondheidsproblemen. Hij gaf toe dat hij zich niets meer herinnerde van de opnames van ‘Malcolm in the Middle’, een serie die maar liefst vier jaar liep. Zijn dokters stonden voor een raadsel.

Toch is Frankie vooral dankbaar. “Ik heb erg veel geluk gehad dat ik mijn droomjobs heb mogen uitoefenen. Ik ben acteur geweest, drummer en raceautopiloot. Ik heb al die geweldige dingen kunnen doen omdat ik gedreven ben. Ik blijf vooruit gaan, en sta niet te lang stil bij het verleden.” En zijn toekomst ziet er in ieder geval mooi uit. Binnenkort trouwt hij met zijn verloofde, Paige Price. “Paige en ik, we zijn constant samen. Ik word haar nooit beu. En binnenkort gaan we trouwen, nog in 2019.”