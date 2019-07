Voormalig kindsterretje Bella Thorne weerlegt misverstanden over haar identiteit: “Ik ben panseksueel”

KD

23 juli 2019

07u58

Bron: GMA 0 Celebrities ‘Shake It Up’-actrice Bella Thorne (21) heeft zich in een interview met Good Morning America uitgesproken over haar seksuele identiteit. Het model wordt vaak omschreven als biseksueel omdat ze in 2016 verklaarde op zowel mannen als vrouwen te vallen, maar die term klopt niet, zegt ze. “Ik ben panseksueel. Mijn lief hoeft geen meisje of jongen te zijn.”

Bella begrijpt dat mensen haar omschrijven als biseksueel omdat de term panseksueel nog niet overal ingeburgerd is. “Ik wist zelf lange tijd niet dat ik panseksueel ben, maar ik ben het wel”, aldus de actrice, die in het verleden ook zelf de term biseksueel gebruikte om naar zichzelf te refereren. Panseksualiteit wordt gedefinieerd als de seksuele, romantische of emotionele aantrekking tot personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Biseksualiteit beperkt zich doorgaans tot de aantrekking tot twee geslachten, namelijk het mannelijke en het vrouwelijke geslacht.

Voor Bella hoeft een potentiële partner echter niet thuis te horen in één van beide categorieën. “Het hoeft geen meisje of jongen te zijn. Je valt op een persoon, niet op een geslacht. Ik houd gewoon van een mens. Hoe het lichamelijk in elkaar zit, maakt niet uit. Als ik het leuk vind, dan vind ik het leuk”, klinkt het.

De actrice had in het verleden al relaties met zowel mannen als vrouwen. In 2015 vormde ze een stel met ‘Wizards of Waverly Place’-acteur Gregg Sulkin. In augustus 2016 gingen ze als vrienden uit elkaar. Daarna begon ze tegelijkertijd een relatie met zowel muzikant Mod Sun als influencer Tara Mongeau. Ze hoopte via de media-aandacht voor haar relatie een lans te breken voor polyamorie. Momenteel zou Bella haar hart verloren zijn aan de Italiaanse zanger Benjamin Mascolo.