Voormalig Disney-sterretje Bella Thorne regisseert erotische film voor Pornhub SDE

14 augustus 2019

11u41

Bron: Metro UK 0 Celebrities Bella Thorne (21) doet er alles aan om haar imago als Disney-sterretje van zich af te schudden. De actrice heeft namelijk een erotische film geregisseerd voor pornowebsite Pornhub. “Een interessante ervaring”, noemt Thorne het.

Bella Thorne heeft een erotische film voor pornowebsite Pornhub gemaakt: ‘Her & Him’. “Het filmen was best interessant want er werd echt gevrijd op de set, wat ik nog nooit eerder gefilmd had”, vertelt de actrice. “Het was best een leuke omgeving." Ze voegt eraan toe: “Als je denkt dat porno ongemakkelijk is, dan spijt het me dat je ongemakkelijk bent, maar geef andere mensen die het wel oké vinden geen ongemakkelijk gevoel.”

Corey Price, vicepresident van Pornhub, was onder de indruk van de ‘creativiteit en verbeeldingskracht’ van Thorne. “’Her & Him’ is een modernistisch, seksueel expliciete beschrijving à la Romeo en Julia van twee tragische geliefden die een ongebreideld seksueel verlangen naar elkaar hebben.” De film gaat in september in première op het Oldenburg Film Festival in Duitsland. Daarna zal hij te zien zijn op Pornhub Premium.